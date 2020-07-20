آمر الكلية البحرية يكرم مدير أمن توكرة

توكرة-العنوان

قدم آمر فرع الكلية البحرية بالكلية العسكرية، العقيد بحار هشام عبدالقادر، شهادة تكريم لمدير أمن توكرة العميد رافع البرغثي، لدور المديرية في تأمين حفل تخريج الدفعة 52 بالكلية العسكرية والدفعة 27 بالكلية البحرية.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة، خليل اشغيلة، “يأتي التكريم في إطار التعاون المثمر والفعال بين مديرية الأمن وكافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على حد سواء، بهدف الارتقاء بمسيرة العمل الوطني، لدور المديرية الجوهري في تأمين حفل التخرج على أكمل وجه دون حدوث أية خروقات أو تجاوزات أمنية”.

وأشار البرغثي إلى أن آمر فرع الكلية البحرية قدم شهادة تكريم أخرى لرئيس قسم الخدمات بالمديرية العقيد مصطفى موسى.