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آمر الكلية البحرية يكرم مدير أمن توكرة

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

توكرة-العنوان

قدم آمر فرع الكلية البحرية بالكلية العسكرية، العقيد بحار هشام عبدالقادر، شهادة تكريم لمدير أمن توكرة العميد رافع البرغثي، لدور المديرية في تأمين حفل تخريج الدفعة 52 بالكلية العسكرية والدفعة 27 بالكلية البحرية.

وبحسب الناطق الرسمي باسم مديرية أمن توكرة، خليل اشغيلة، “يأتي التكريم في إطار التعاون المثمر والفعال بين مديرية الأمن وكافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على حد سواء، بهدف الارتقاء بمسيرة العمل الوطني، لدور المديرية الجوهري في تأمين حفل التخرج على أكمل وجه دون حدوث أية خروقات أو تجاوزات أمنية”.

وأشار البرغثي إلى أن آمر فرع الكلية البحرية قدم شهادة تكريم أخرى لرئيس قسم الخدمات بالمديرية العقيد مصطفى موسى.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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    القبض على أكبر شبكة تزوير للجوازات الليبية في أحد البلديات الليبية بالأموال وسرقة بيانات االمواظنين المحليين واحالتهم للنيابة القضائية ـ وهذه الشبكة الاجرامية تعمل لصالح حزب الله اللبناني الشيعي وبعض الاطراف التونسية ـ فعلى جميع ادارات الامن فالبلديات الليبية التحقق من هوياات االعاملين والعاملات داخل المؤسسات الليبية العامة والخاصة ومعرفة اسباب تواجدهم ومدة اقامتهم في لييبيا .

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