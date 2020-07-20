تبون: محاولة إقحام القبائل الليبية لحمل السلاح “شيء خطير”

صرّح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، أن بلاده تقف على نفس المسافة بين الفرقاء في ليبيا، والجزائر على قناعة أن السلاح لن يصل بليبيا إلى بر الامان.

وأوضح تبون، في حديثه مع مسؤولي بعض المؤسسات الإعلامية الوطنية، على قناة “النهار” الجزائرية، أن محاولة إقحام قبائل ليبية في حمل السلاح شيء خطير، وأن هناك أطراف تريد أن تحمل القبائل الليبية السلاح، وهذا سيؤدي إلى صوملة ليبيا، مضيفا بقوله: “من يريد الخير للشعب الليبي فليتركه يقرر مصيره”.

وأشار الرئيس الجزائري، أن بلاده لن تؤيد أي قرار شخصي في ليبيا، وهذا من مبادئ السياسة الخارجية للجزائر، موضحا أن لدى الجزائر العديد من القنوات المباشرة مع الفاعلين في ليبيا.

ووصف تبون، الليبيون أنهم “معزلون”، وأن الجزائر يجب أن تكون معهم بحكم العلاقات القديمة بين البلدين، مضيفا في حديثه، “هناك دول لم تلتزم بما تعهدت به في الملف الليبي”.

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