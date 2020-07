فرنسا وألمانيا وإيطاليا تهدد بعقوبات على منتهكي حظر السلاح في ليبيا

حذر كل من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء

الإيطالي، جوزيني كونتي، والمستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، خلال اجتماع ثلاثي في

بروكسل القوى الأجنبية من مغبة عدم الالتزام بحظر تصدير السلاح المفروض على ليبيا،

مؤكدين أنهم لن يترددوا في فرض عقوبات على القوى المخالفة لقرار الحظر .

وطالب الزعماء الثلاثة في بيان مشترك، جميع الأطراف الليبية

والقوى الأجنبية الداعمة لها بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء المواجهات العسكرية

المستمرة في البلاد، ودعا البيان إلى احترام قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

بحظر السلاح في ليبيا مؤكدين عزمهم على تحمل المسؤوليات الواقعة على عاتقهم وإنجاح

عملية إيريني لوقف تصاعد التوترات في ليبيا.

وأعرب الزعماء الثلاثة عن استعدادهم لفرض عقوبات حال استمرار

انتهاكات حظر السلاح برا وبحرا وجوا، مبينين أنهم ينتظرون مقترحات الممثل السامي للشؤون

الخارجية في هذا الصدد.

ودعا البيان المشترك الأطراف الليبية والدولية إلى ضرورة

التوصل لحل سياسي دائم للأزمة الليبية ومراجعة نتائج مؤتمر برلين، مشددا على ضرورة

إنهاء الحصار المفروض على حقول النفط بشكل سريع وضمان توزيع عائدات النفط لصالح جميع

الليبيين بشكل عادل وشفاف.

وكان الاتحاد الأوربي، قد أعلن تجهيز سلسلة تدابير عقابية

جديدة للرد على تجاوزات تركيا في شرق المتوسط وليبيا، في حال لم تبدي ردود فعل إيجابية

مطمئنة للبلدان الأوروبية.

