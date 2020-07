المجعي : معركة سرت قريبة والخطوط الحمراء يرسمها الشعب الليبي

قال الناطق باسم ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لحكومة

الوفاق غير المعتمدة مصطفى المجعي، الاثنين، إن وصول تعزيزات عسكرية إلى محيط سرت رسالة

واضحة بأن حكومة الوفاق جادة في السيطرة على سرت والجفرة .

وأوضح المجعي، في تصريح صحفي، أن دخول سرت ليس مسألة عسكرية

فقط، مبينا أن هناك مساحات جغرافية واسعة تحتاج إلى خطط لبسط السيطرة بعد دخول سرت

.

وأضاف أن كل الخطوط اكتملت، وأن قادة المحاور سيتخذون الخطوات

اللازمة في الوقت المناسب، مؤكداً أنه لا توجد خطوط حمراء إلا ما يرسمها الشعب الليبي،

قائلا : “الحسم اقترب”.

وأشار المجعي إلى أن معركة سرت لن تكون صعبة .

وكانت وكالة ” رويترز” ، قد أكدت أن رتلاً من حوالي

200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط باتجاه بلدة تاورغاء،

حيث قطع حوالي ثلث الطريق إلى سرت.

