“صحة الوفاق” تعلن وصول شحنتي إمدادات طبيّة إلى مطار مصراته الدولي

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق غير المعتمدة، الأحد، عن

وصول شحنتين من الإمدادات الطبية المتعلقة بالتأهب والاستجابة لفيروس كورونا على متن

طائرتين إلى مطار مصراتة الدولي قادمتين عبر مطار شيفول بالعاصمة الهولندية امستردام.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها بموقع التواصل

الاجتماعي ” فيسبوك “، أن الشحنة الأولى تحوي 28 ألفًا و800 اختبار (SARS COV2) المستخدم لتشخيص الحالات التي تعاني أعراضًا

تتوافق مع فيروس كورونا، وأضافت أن الشحنة الثانية تحتوي على خمسة أجهزة طرد مركزي

Mini centrifuges ومرشحات filter tips.

وقال مدير مكتب الوكيل العام لوزارة الصحة، محمود بن محمود،

إن هذه الشحنة سيتم تسليمها إلى مركز بحوث التقنيات الحيوية بمدينة طرابلس، لرفع طاقة

العمل بمختبر المركز الذي يعمل يوميًّا على استقبال عينات حالات الاشتباه بفيروس كورونا

.

