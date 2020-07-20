مصادر مطلعة تكشف عن”التأهب الاستثنائي” للجيش في سرت

كشفت مصادر مطلعة، أن سلاح البحرية التابع للقيادة العامة للجيش الوطني، بدأ في تأمين الشريط الساحلي من مدينة سرت إلى الحدود مع الجمهورية المصرية.

وأوضحت المصادر المطلعة لصحيفة “البيان”، أن عملية التأمين، تأتي لردع أي محاولات اختراق من قبل تركيا، التي تعمل على تجهيز تحركات عسكرية مع حكومة الوفاق للهجوم على سرت.

وأكدت مصادر ميدانية للصحيفة، أن القيادة العامة دفعت بأكثر من من 25 ألف مقاتل إلى في سرت، إضافة إلى آلاف المتطوعين.

ووصفت المصادر، التجهيزات العسكرية التي بدأها الجيش الوطني، بـ “تأهّباً استثنائياً”، لأجل الدفاع عن المدينة ومنع تسلل تركيا إلى مواقع ما بعد سرت.

وأشار الباحث في الشؤون الشرق أوسطية، دميتري كيم، في تصريحات صحفية لـ”البيان”، أن دخول مصر على خط الأزمة في ليبيا، سيجبر تركيا على التراجع عن اعتزامها الهجوم على سرت والجفرة والاقتراب من الحقول النفطية.

واستبعد كيم، أن يحدث صدام مباشر بين مصر وتركيا في ليبيا، بسبب وجود ثقل عربي حول الأزمة الليبية، سيمنع تركيا من الاستفراد بليبيا.

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