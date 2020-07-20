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الشح: السراج لم يرد على السيسي لعله منشغل بإعادة تشكيل حكومته

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم المستشار السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بسبب عدم رده على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بشأن تحديد الخطوط الحمراء في ليبيا.

الشح قال في تدوينة له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه قبل شهر أعلن السيسي خطوطه الحمراء ولم يعلق السراج كرئيس.

وأبدى استغرابه من صمت السراج على تصريحات الرئيس المصري، قائلاً “قبل يومين استقبل السيسي بعض الأنذال و كرر نفس الكلام ولم يعلق السراج حتى اليوم!”.

وواصل “عله مشغول في إعادة تشكيل حكومته التي يسعى من خلالها تسمية أحد العاملين بوظيفة قواد للقذافي سابقًا في الخارجية، وكذلك إبعاد باشاغا من الداخلية”، وذلك في إشارة إلى حافظ قدور سفير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق لدى الاتحاد الأوروبي .

وفي خطوات متسارعة نحو التدخل المصري عسكريا في ليبيا، والذي طلبه رسميًا مجلس النواب، التقى السيسي، الخميس الماضي، مع وفد من مشايخ وأعيان القبائل الليبية في القاهرة؛ لبحث تطورات الأزمة والدور المصري فيها من خلال دعم القبائل وإمكانية تدريبها وتسليحها.

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  • اما انت شحيح العقل صحيح فالسراج مجرد كلب عند اردوغان الجبان الذى لم يستطع الرد على سؤال مباشر من احد الصحفيين خوفا من رد السيسى عليه اقتصاديا بحظر استيراد السلع التركية التى تغمر السوق المصرى وما يتبعه من خطوات مماثلة من دول عربية اخرى مما يعنى اغلاق مصانع بتركيا وزيادة البطالة وانهيار الليرة وسقوط اردوغان كما يملك سحب الثقة من خكومة السراج يتبعه دول عربية واوربية ايضا عرفت ياشحيح العقل ان السيسى يضع راس اردوغان والسراج تحت قدمه وبامكانه باشارة منه ان يركع له اردوغان ويبيع امثالكم من حريم السلطان لو قام بترسيم الحدود البحرية بين تركيا ومصر ووقتها ينقب فى البحر المتوسط رسمى

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  • كثير من اتباع اردوغان اكدوا ان مصر لو وقعت اتفاق ترسيم الحدود مع تركيا فانه يبيع السراج واخوانه فالهدف الرئيسى هو الغاز شرق المتوسط وباسلوب اردوغان الحالى لن يحصل على شفطة نفط ولاغاز كل الطرق مسدودة لانقرة وايامه خره

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  • تستحق ياشح ان اشخ عليك فمن هو السراج اصلا ياحقير هو بصمجى مهتم بأكل الشكولاته وعامل خيال مآته واخر من يعلم بما يحدث حوله فالشيكولته مخدرة لعقله حتى ينسى انسى ياكلب

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