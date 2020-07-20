«الغرابلي»: من لا ينضم لـ«الحرس الوطني» سيتم القضاء عليه

قال رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة” الطاهر الغرابلي، إن: “عدة اجتماعات عقدت خلال 5 أسابيع مع ضباط وقادة محاور لإنشاء جهاز الحرس الوطني، وبناء الجيش الليبي، ونحن بحاجة إلى تفعيل قانون الحرس الوطني وبناء هذا الجهاز الذي سيخدم المؤسسة العسكرية، ولن يكون موازياً لها” على حد قوله.

أضاف “الغرابلي” في حوار مع قناة “التناصح” – الذراع الإعلامية للمفتي المعزول الصادق الغرياني – مساء أمس الأحد: “الحرس الوطني يعتمد على قانون تم سنه عام 2015، والذين يطالبون اليوم بتفعيل هذا القانون عسكريين وضباط اشتركوا في عملية بركان الغضب، وسيترأسه ضباط وقادة محاور ومجتمع مدني” على حد تعبيره.

وزعم “الغرابلي” أن: “الحرس الوطني سيكون قوة منضبطة تخضع للقوانين، وسينهي كافة أشكال التسليح، ومن لن ينضم لهذا الجهاز سيكون خارجاً عن القانون، وسيكونوا أول من سيتم القضاء عليهم” على حد وصفه.

وواصل “الغرابلي” قائلاً: “نحن نحضر لمؤتمر يوم الأربعاء القادم، ونأمل من المجلس الرئاسي أن يستجيب لتوصيات هذا المؤتمر، ولم نجتمع بأي من المجلس الرئاسي في هذا الشأن” وفق تعبيره.

واختتم “الغرابلي”: “جهاز الحرس الوطني مهمته حماية الثورة والدولة المدنية، وهذا ما يطمح إليه المواطن، سينهي كافة التشكيلات المسلحة في جسم واحد، ونتمنى أن تنطلق قوة الحرس الوطني لمداهمة أوكار قوات حفتر في سرت، وتحرير الجنوب” على حد قوله.