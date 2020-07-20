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عميد بلدية بني وليد لقناة الجزيرة: استنجاد «الفاندي» بالجيش المصري «عار».. و«القبائل» لا يشرفها ذلك

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم سالم نوير، رئيس المجلس البلدي بني وليد، أن من ذهبوا إلى مصر طلبا لدعمها في مواجهة الغزو التركي على ليبيا، لم يكونوا ممثلين للقبائل الليبية، مدعيا أنهم لا يمثلون سوى أنفسهم.

وقال نوير، في مداخلة تلفزيونية بقناة «الجزيرة» القطرية، أحد الأبواق الداعمة للإرهاب وتنظيم الإخوان: “من ذهبوا لمصر يدعون أنهم ممثلون لمجلس شيوخ ليبيا الذي تكون في أواخر العام الماضي في فترة الحرب وكونه عدد ممن يقودون «المجموعات المتمردة» التي كانت «تهاجم طرابلس» وتكون هذا المجلس من مدن معينة، ولا يشكل الطيف الليبي ولا المشايخ الليبية”، على حد زعمه.

وأضاف “المناطق الليبية بريئة من أفعالهم، ولا يصح أن يطلق على «حكومة الوفاق الوطني الليبية» لفظ «حكومة الصخيرات» وتعمل من العاصمة طرابلس”، بحسب تعبيره.

وتابع “يجب أن يسموا الأشياء بمسمياتها، ولا يجب أن يقولوا أن من ذهب لمصر هم القبائل الليبية، يجب أن يطلقوا عليهم لفظ «القبائل التي تؤيد خليفة حفتر»، ولا يمكن للقبائل الليبية أن تنضوي تحت لواء صالح الفاندي، فهذا شيء «لا يشرفهم» ولا يمكن أن نرضى بهذا «العار» والاستنجاد بالجيش المصري”، وفقا لادعائه.

الوسوم

الجيش المصري الغزو التركي القبائل الليبية صالح الفاندي مليشيات السراج نوير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اه. وانتم. مش. عار. لم. تستنجدوا. بتركيا. ذاك. البلد. الغير. جار. والطامع. في. خيرات. البلد. ومجلب. المرتزقة. والإرهابيين. وأمام. أنظار. العالم. حلال
    عليكم. حرام. على. غيركم. والله. انت. وآسيا ك. عار. على. البلاد. وانتم. الذين. لاتمثلون ليبيا. في. شي. تفووووو. على. هذه. الأشكال. المقلبة

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    • ماتزعلش نفسك . العيب لما يطلع من اهل العيب و الكذب و النفاق و الغدر ما يبقاش عيب… ده طبع و اصل متدني شديد الانحطاط….المهم الكل يخلي المثل اللي بيقول : ديل الكلب عمره ما يتعدل و لو علقوا فيه قالب، حلقه في ودانهم علشان دول بعد كل علقه بيشاغلوا علي اسطوانة نبذ العنف و ابواق المصالحه تبتدي تنبح

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  • العار عليك وعلى امك التى تتناك من الاتراك ومستنياك تاخد دورك فى الطابور نحى سروالك ياميبون وزامل فحينما يستنجد الفاندى بالشقيقة الكبرى مصر فهو لاخراج مجرم الحرب التركى المغولى الذى اعلن اطماعه فى ثروة النفط علنا وان الشعب الليبى ارث عثمانى اتفووووه عليك كلب اخوانى حقير

    رد

  • مصر وليبيا جسم واحد ودولة واحدة بل والعرب كلهم ارض واحدة ويلد واحدة
    لكن
    الخونة اللي عرقهم داسس تركي
    انجاس وهم فقيعه هواء
    باذن الله ستنتهي ومعها كل الخونة
    امثالك
    وامثال اللص السراق الذي سرق
    12 مليار دولار
    اعطي منها 8 مليار دولار للمرتزق اردوغان
    ثمنا لخيانة ليبيا وشعبها الليبي
    لانهم اخوان مفسدين وانجاس
    مثلك
    انت وامثالك عار انتم العر ذاته
    العار الذي ينجس الارض العربية الليبية
    وحان وقت قطافكم
    ياانجاس

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  • الفاندي
    المجاهد الفاندي
    وكل اخوتنا الذين شرفونا مع اخيهم
    الناصر صلاح الدين عبدالفتاح السيسي
    ولمهم ليت واحد
    كلهم مجاهدين شرفاء
    اخوة للمجاهد الكبير عمر المختار
    قصصاصة اظفر الواحد منهم
    اكبر من رقبك الرخيصة
    ياواطي
    ياعار سنمحوه قريبا بإذن الله
    من ارضنا الليبيه العربية
    ياخاين
    يانجس

    رد