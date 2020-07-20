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«احويلي»: مصر لا تستطيع أن تحارب «وحوشنا الأشاوس» وحليفتنا تركيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عبد القادر احويلي عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، أن الجيش المصري غير قادر على خوض المعركة، وأن المؤسسة العسكرية المصرية لا تريد أن تتورط في حرب داخل ليبيا، على حد قوله.

قال “احويلي” في حوار لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الاعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الاخوان في ليبيا – مساء أمس الأحد: “مصر لا تستطيع أن تقاتل، فمقاتلينا وحوش يحاربون منذ 2011، بالإضافة إلى الدعم التركي وفق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية” على حد قوله.

وتابع عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، قائلاً: “حليفتنا تركيا تعتبر ثاني أكبر قوة في حلف الناتو، ولا تستطيع مصر أن تحاربها بالإضافة إلى الأشاوس الذين قاتلوا منذ 2011 في عدة حروب، وقد تمرسوا القتال وحرب الشوارع” على حد قوله.

وهاجم “احويلي” “حكومة الوفاق”، وقال متسائلاً: “لماذا لم تتخذ حكومة الوفاق حتى الآن قرار بتطهير سرت والجفرة؟.. القوات على تخوم سرت منذ أسابيع فلماذا التأخير؟” على حد قوله.

وادعى “احويلي” أن: “تركيا تنفذ قرارات مجلس الأمن في ليبيا بحذافيرها، في بسط الأمن على كافة التراب الليبي، ومساعدة الحكومة الشرعية”، وقال أيضاً إن: “بعض قوات الفاغنر انسحبت من سرت والجفرة، بعد تلويح مصر بالتدخل العسكري، وهو أمر ترفضه روسيا” على حد زعمه.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مش فاهم حاجة ؟ اشاوس والا خايفين يقربوا ؟ وهوه مجلس الامن خول تركيا لبسط الامن في ليبيا ؟ ومن خلال الارهابين ؟ سمك لبن تمر هندي

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  • اشاوس الهايك فلم يعد معكم من رجال ليبيا في الغرب الليبي أي أحد وما تبقي معكم هم قله من الشواذ لذلك أضطررتم لجلب رجال مرتزقه لأن رجال الغرب الليبي من أبناء العائلات الكريمه لم يقبلوا أن يحاربوا أخوانهم في الشرق وان تحايلكم بتجنيس المرتزقه السوريبن بجنسيات ليبيه لن يخدمكم لأن الليبيين سوف لن يقبلوا بهذا وسوف تسحب من المرتزقه الجنسيات الليبيه فور سقوط العاصمه بيد الجيش الليبي المكون من كل قبائل ليبيا

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  • متخلف عقليا فكل المرتزقة والمليشيات يمكن للجيش المصرى ابادتهم فى خلال ساعات اما جيش الدعارة التركى فمهزوم على حدوده فى حلب وادلب ودفع السوريين ثمن اوهام اردوغان باسقاط الاسد ملايين من المشردين السوريين يتسول بهم اردوغان من اوربا اما اكذوبة الجيش الثانى فى الناتو فهى خرافة لانه فى الترتيب العالمى تسبقه مصر مع عدة دول فى الناتو تملك اسلحة نووية وحاملات طائرات مثل امريكا وبريطانيا وفرنسا ودول متقدمة فى صناعة السلاح مثل المانيا وايطاليا ومعظم دول الناتو فى الاتحاد الاوربى تدعم موقف مصر مثل فرنسا واليونان وقبرص عرفت انك غبى اذا كان اردوغان اتخرس عندما سؤل عن مواجهة مصر والمتحدث باسمه يقول انه لن يواجه مصر او فرنسا فمن انت ايها الغبى الحقير امثالك من الاخوان الاغبياء فى السجون اولهم مرشدكم البيطرى بديع فماذا فعل له الاشاوس من جرذانكم وهم جيرانكم

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  • خوان صهيويهود المتأسلمون المتخلفين شغالين بنفس الاسلوب بتاع ست جيرانها ….. في مصر يتقالهم : خش في عبي خش…ما تخش !!!

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  • انت مين يا اهبل يا ابن الهبله … الكلام ده تروح تقوله لناس جهله تأكل عيش علي قفاهم … إيش فهمك في التيكتيكات العسكرية … و كل كلامك متناقض و مجرد كلام أنت اساسا لا تعي معناه … بتقول بقالهم فترة واقفين ادام الخط الأحمر مش عايزين يدخلوا …. لا يا روح ماما هما مش قادرين لانهم عارفين انهم حيتفشخوا … روح يا روح خالتك العب بعيد و متنساش تخلي مامي تحضرلك البامبرز لنا تلاقي المصزيين داخلين عليك لما اللي أنت مستخبي وراهم يهربوا زي النسوان يا سوكومونوس

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  • هؤلاء الاشاوس مكونين من الفارين من الاسد فى سوريا واسود درنة وبنغازى ورغم مرور ذكرى الاربعين على انشاء الخط الاحمر لم يستطع اى حمار منهم تخطى العتبة لانه يعرف ان قسورة فى انتظارهم قسورة حفتر وقسورة السيسى وينطبق على اشاوسكم قوله تعالى كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ

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  • يابغل يااحول نحى سروالك واكشف مؤخرتك دورك بعد امك تتناك من الاتراك هناك فى شارع الاشاوس بجوار دار قنونو للدعارة والمسخرة خدمة 24 ساعة جهاد ملهلب وسخن على كنبة اسطنبولى بالهلبولى وكله شرعى وشرجى برعاية الاخوان المثليين اخوان لوط الاشاوس كلها هلاوس خرفانية

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  • يانهار اشويس البغل اتحول وبقى خول زامل مع الاشاوس اردوغان واكار الحمار ينتظرهم مصير شاويسكو اشوس رومانيا الذى سحل مع زوجته رئيسة فى الشارع عقبال اردوغان وامينة

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  • شوف بالله احويلي شنوا يطلع منه ..باهي اللي موش حولي والا كبش…يامريض وياخائن يامن أستنجدتم بكلب الصيد القردوغان عميل امريكا واسرائيل ..راعي الارهاب والدواعش والدعارة والعاهرات والخمور والمسكرات والقمار …نهايتكم قريبة انشاءالله….ياذيول العثمانيين الشواذ الانكشاريين…

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  • اجسام البغال واحلام العصافير يردد تفس الاسطوانة المشروخة للخوان دون ان ينظر حوله لمصير من قال هذا الكلام فالاخوانى الحقير البلتاجى الذى كان يهدد بانه اذا لم يعد مرسى فلن يتوقف الارهاب فى سيناء فدفن مرسى فى القبر رغم انف اردوغان وتوقف الارهاب وصفوت حجازى الذى قال اللى يرش مرسى بالميه ارشه بالدم مسكوه من قفاه وهو يحاول الهرب الى ليبيا ومتنكر من غير شكل لحيته وانكر وقتها انه اخوانى والبغل الكبير حازم ابواسماعيل الذى كان يقف امام قسم الشرطة ويهدد سأحضر لكم مصر كلها الى هنا الان فى السجن سبع سنين ونسيه كل المصريين تخيل من حبس هؤلاء جميعا ومعهم المرشد ونائبه الاول الشاطر الذى كان يتباهى بحكم ست دول هل يقف امامه شوية صراصير غرب الخط الاحمر يسخر من تفاهتهم اى محلل عسكرى مصرى ويقول ان المتحدين حتى لو 17 الف فهم اقل من حجم لواء على مساحة تحتاح لفرق وليس لواء ومصر قادرة على نقل فرق باكملها الى المعركة خلال ساعات ممكن ان تجد مئات الالوف من المقاتلين مسنودين بحرا وجوا ودفاع جوى والنتيجة محسومة فهى مبارة بين فريق مصراته ومنتخب البرازيل تفتكر مين يكسب يااحول طبعا لان مخك مقلوب وراكب على مؤخرتك ستقول ستفوز مصراته 10 صفر !!!!

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