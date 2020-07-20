«احويلي»: مصر لا تستطيع أن تحارب «وحوشنا الأشاوس» وحليفتنا تركيا

زعم عبد القادر احويلي عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، أن الجيش المصري غير قادر على خوض المعركة، وأن المؤسسة العسكرية المصرية لا تريد أن تتورط في حرب داخل ليبيا، على حد قوله.

قال “احويلي” في حوار لقناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الاعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الاخوان في ليبيا – مساء أمس الأحد: “مصر لا تستطيع أن تقاتل، فمقاتلينا وحوش يحاربون منذ 2011، بالإضافة إلى الدعم التركي وفق الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق والحكومة التركية” على حد قوله.

وتابع عضو “مجلس الدولة” الاستشاري، قائلاً: “حليفتنا تركيا تعتبر ثاني أكبر قوة في حلف الناتو، ولا تستطيع مصر أن تحاربها بالإضافة إلى الأشاوس الذين قاتلوا منذ 2011 في عدة حروب، وقد تمرسوا القتال وحرب الشوارع” على حد قوله.

وهاجم “احويلي” “حكومة الوفاق”، وقال متسائلاً: “لماذا لم تتخذ حكومة الوفاق حتى الآن قرار بتطهير سرت والجفرة؟.. القوات على تخوم سرت منذ أسابيع فلماذا التأخير؟” على حد قوله.

وادعى “احويلي” أن: “تركيا تنفذ قرارات مجلس الأمن في ليبيا بحذافيرها، في بسط الأمن على كافة التراب الليبي، ومساعدة الحكومة الشرعية”، وقال أيضاً إن: “بعض قوات الفاغنر انسحبت من سرت والجفرة، بعد تلويح مصر بالتدخل العسكري، وهو أمر ترفضه روسيا” على حد زعمه.