وزير الدفاع التركي يستقبل «باشاغا» في أنقرة

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الاثنين، وزير داخلية الوفاق، فتحي باشاغا، في أنقرة، لعقد اجتماع معه هناك.

وذكرت قناة «TRT» التركية الناطقة بالعربي، عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار التقى وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في أنقرة، دون توضيح مزيد من التفاصيل.

​يأتي ذلك غداة لقاء وزير الدفاع التركي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة، حيث أفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، بأن أمير قطر استقبل في قصر البحر وزير الدفاع في الجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، أمس الأحد.

وكان خلوصي أكار، قال خلال زيارته إلى ليبيا مؤخرا: “إن تركيا ستبقى في ليبيا إلى الأبد، ولن تنسحب منها، ولا حل في المنطقة بدون تركيا”.

وأضاف مخاطباً الجنود الأتراك، خلال زيارة للسفينة الحربية (TCG Giresun) قبال السواحل الليبية “في البحر أو البر أو حتى في الوطن الأزرق، في أي مكان لنا عليه سيادة، نقوم بكل ما علينا من واجبات. لنا مع المنطقة تاريخ مشترك يمتد لـ500 عام.. أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنقوم بكل ما يجب علينا أن نقوم به من أجل العدالة والحق وفي إطار القانون الدولي، وسنبقى هنا إلى الأبد مع إخواننا الليبيين”، في إشارة إلى حكومة فايز السراج التي تدعم أنقرة ميليشياتها.

وتابع “لا يشك أحد في موقفنا هذا أو يعتقد بأننا سنتراجع عنه”، منوهاً إلى الاعتداءات التركية المستمرة بحق دول شرق المتوسط، بالقول: “القوات التركية البحرية في المتوسط وبحر إيجة والبحر الأسود، تقوم بكل ما عليها من واجبات على أحسن وجه.. ومن خلال ذلك فإنكم تقومون بواجبكم بحماية أمن ومنفعة وطنكم”.