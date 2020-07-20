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العريبي ودغيم يستنكران “تصريحات خطيرة” أطلقها أردوغان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب عضوا مجلس النواب عيسي العريبي وزياد دغيم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإصدار توضيح حول ما وصفاه بالتصريح الخطير الصادر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص اتفاق جديد مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمشاركة الأمم المتحدة.

وأضاف العريبي ودغيم في بيان مشترك تلقت 218 نيوز نسخة منه أنه يجب على البعثة تذكر أن المجلس الرئاسي منقوص الأعضاء وأن إقليم برقة غير ممثل فيه وأن أي اتفاقيات محكومة بنصوص دقيقة واضحة في الاتفاق السياسي.

وذكّر النائبين البعثة الأممية في ليبيا بأن أي اتفاقيات تستلزم إجماع المجلس الرئاسي وموافقة مجلس النواب الشرعي بمقره الدستوري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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