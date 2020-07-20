العريبي ودغيم يستنكران “تصريحات خطيرة” أطلقها أردوغان

طالب عضوا مجلس النواب عيسي العريبي وزياد دغيم بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بإصدار توضيح حول ما وصفاه بالتصريح الخطير الصادر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص اتفاق جديد مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بمشاركة الأمم المتحدة.

وأضاف العريبي ودغيم في بيان مشترك تلقت 218 نيوز نسخة منه أنه يجب على البعثة تذكر أن المجلس الرئاسي منقوص الأعضاء وأن إقليم برقة غير ممثل فيه وأن أي اتفاقيات محكومة بنصوص دقيقة واضحة في الاتفاق السياسي.

وذكّر النائبين البعثة الأممية في ليبيا بأن أي اتفاقيات تستلزم إجماع المجلس الرئاسي وموافقة مجلس النواب الشرعي بمقره الدستوري.

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