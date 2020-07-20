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أعيان مصراتة : زيارة وفد القبائل للقاهرة “محاولات خسيسة” لإيقاف الانتصارات

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر مجلس أعيان بلدية مصراتة، لقاء وفد القبائل الليبية، الخميس الماضي، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار تطورات الأزمة الليبية.

وذكر المجلس في بيان له، أنه زاد حقد وجنون ما وصفهم بـ”الحاقدين المتآمرين”، من الداخل والخارج وسخروا كل طاقتهم وامكانتهم أملاً منهم إيقاف ما أسماه “بركان الانتصارات”، موضحًا أن آخر هذه المحاولات الخسيسة ذهاب وفد إلى القاهرة ممن ينتحلون صفة شيوخ قبائل ليبيا، ويدعون زورًا وبهتانًا، أنهم يمثلون الشعب الليبي،  حسب البيان.

وأردف، أنه يرفض ويستنكر كل أشكال التأمر والخيانة لهذا الوطن، مُشددًا أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وتاريخهم المخزي، مُستدركًا “فهم من بايعوا القذافي وبعده حفتر” .

واعتبر أن من يمثل ليبيا وشعبها هي حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المعترف به دوليًا، مؤكدًا على وحدة التراب الليبي وحرية ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها، وأن ثروات ليبيا ملك لليبيين دون سواهم وهم وحدهم من يقرروا كيفية التصرف فيها، حسب الدستور الليبي الذي يقره الليبيون، حسب البيان .

وأكمل مجلس أعيان مصراتة، أن القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية فقط، لا شأن لها بالسياسة، مُشددًا على عمق الأواصر والروابط بين الليبيين وجيرانهم شرقًا وغربًا وجنوبًا، ورفضه التدخل السلبي في الشؤون الليبية، بأي ذريعة.

وفي ختام البيان، طالب المجلس، حكومة الوفاق، بمخاطبة النائب العام، لاستصدار أمر قبض ضد كل فرد من أعضاء ذلك الوفد وكل المتآمرين على الوطن، وفق البيان.

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  • يعني بيع شرفكم كمصاريت لتركيا في مقابل أن تحميكم أمر عادي وفيه شرف لمصراته وأستنجاد غيركم بالجاره التي أمن حدودها يتشارك مع أمن حدود ليبيا فيه عيب تباً لكم كيف تحكمون فمصراته غاب صوت العقلاء الذين بإمكانهم نزع فتين الفتنه بين شرق وغرب ليبيا سيطر علي المشهد في مصراته سفهاء الاحلام الذين شوهوا تاريخ مصراته وما اكثر سفهاء الاحلام في مصراته من رمضان السويحلي الذي حروبه علي المدن الليبيه اعطي انطباع سيئ منذ القدم علي أن المصاريت شذاذ افاق وقطاع طرق وتأكد هذا الانطباع عندما قام مصاريت بأشاء مليشيات فقر ليبيا ومليشيات الشروخ وليس الشروق فلا يصح ان الشروق يبدأ من الغرب ويسير بأتجاه الشرق وهجمت علي البريقه وهزمت بحول وبعون منه ستكون سرت شاهدا علي آخر هزيمه للشذاذ الافاق قاطعي الطريق بقوة السلاح

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  • عيال مصراته اى انتصارات ياكلاب الا تخجلون ياميبون انت وهو انظر حولك ستجد ازلام من نفايات سوريا ومختل تركى مغولى يعاملكم معاملة العبيد ويعلن عن اطماعه فى النفط دون حياء ويعتبركم ارث عثمانى لمجرد وجود حفنة عفنة من اصول تركيا بينما الملايين من الاصول المصرية والعربية الاصيلة ترفض الاختلال الهمجى العثمانى وتاريخه الدموى معروف بالمذابح بينما تاريخ مصر فى دعم التحرر العربى والتصدى للمغول والحملات الصليبية معروف عبر التاريخ اتفوا عليكوا ياكلاب الاخوان اعلم ان غالبية شعب مصراته تحب مصر فنصف اسمها الاول مصر وتعتز بعروبتها ولدينا من ابناء مصراته الاحرار محمود المصراتى ومحمد امحيسن حذاء اى واحد منهم برقبتكم جميعا

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  • هل تعلم ياكلب انت وهو ان النشيد الوطنى حاليا من الحان لواء بالجيش المصرى اللواء محمد عبدالوهاب وملحن اغنية وردة انده عليك بالحب تجينى والشعب الليبى وقبائله تنادى جيش مصر بكل حب جار شهم لتخليصها من مجرم حرب اردوغان يريد نهب ثرواتها النفطية بعد ان نهب مدخرات الشعب التى تركها القذافى فى المصرف المركزى والاستثمار الخارجى .الاتستحوا ايها الخوان امثالكم يستحقون الرجم فى ميدان عام اتفووووه عليكم فانتم حثالة المجتمع من شر ما خلق ولكن ارادة الشعب ستنتصر عليكم فى النعاية ياخونة كما حدث فى مصر والسودان وليس لكم مكان الا السجون ياميبون انت وهو وهى

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  • أنتم لستم أعيان بل ذيول وأنذال وعملاء …أعيان مصراته الشرفاء لايرضون بالمذلة والهوان تحت كلب الصيد القردوغان ومرتزقته السوريين والتوانسة واليمنيين…أوامر القبض ستصدر ضدكم قريبا لانكم خنتم المدينة وشرفائها وخنتم الوطن ياتبع …مشكلة اخوان وخونة مصراته يريدون أن تكون مصراته هي الوصية علي ليبيا وكذلك وصية علي هذه الثورة السودا النودا.. أنتم مجرد ذيول وابواق تنبح مع القردوغان عميل امريكا واسرائيل راعي الارهاب والدعارة والعاهرات والخمور في اسطنبول….قبح الله وجوهكم ايها العملاء ولعنة الله عليكم الي يوم الدين..

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