أعيان مصراتة : زيارة وفد القبائل للقاهرة “محاولات خسيسة” لإيقاف الانتصارات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

استنكر مجلس أعيان بلدية مصراتة، لقاء وفد القبائل الليبية، الخميس الماضي، بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في إطار تطورات الأزمة الليبية.

وذكر المجلس في بيان له، أنه زاد حقد وجنون ما وصفهم بـ”الحاقدين المتآمرين”، من الداخل والخارج وسخروا كل طاقتهم وامكانتهم أملاً منهم إيقاف ما أسماه “بركان الانتصارات”، موضحًا أن آخر هذه المحاولات الخسيسة ذهاب وفد إلى القاهرة ممن ينتحلون صفة شيوخ قبائل ليبيا، ويدعون زورًا وبهتانًا، أنهم يمثلون الشعب الليبي، حسب البيان.

وأردف، أنه يرفض ويستنكر كل أشكال التأمر والخيانة لهذا الوطن، مُشددًا أن هؤلاء لا يمثلون إلا أنفسهم وتاريخهم المخزي، مُستدركًا “فهم من بايعوا القذافي وبعده حفتر” .

واعتبر أن من يمثل ليبيا وشعبها هي حكومة الوفاق والأجسام المنبثقة عن اتفاق الصخيرات المعترف به دوليًا، مؤكدًا على وحدة التراب الليبي وحرية ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها وأمنها واستقرارها، وأن ثروات ليبيا ملك لليبيين دون سواهم وهم وحدهم من يقرروا كيفية التصرف فيها، حسب الدستور الليبي الذي يقره الليبيون، حسب البيان .

وأكمل مجلس أعيان مصراتة، أن القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية فقط، لا شأن لها بالسياسة، مُشددًا على عمق الأواصر والروابط بين الليبيين وجيرانهم شرقًا وغربًا وجنوبًا، ورفضه التدخل السلبي في الشؤون الليبية، بأي ذريعة.

وفي ختام البيان، طالب المجلس، حكومة الوفاق، بمخاطبة النائب العام، لاستصدار أمر قبض ضد كل فرد من أعضاء ذلك الوفد وكل المتآمرين على الوطن، وفق البيان.

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