تحركات مصرية على مستوى عالٍ تجاه الملف الليبي

تحركات على مستوى عالٍ في مصر تجاه الملف الليبي شهدتها الساعات الأخيرة ولا تزال متواصلة، إذ بدأت أمس باجتماعٍ لمجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي تم خلاله التركيز إلى جانب ملف سد النهضة على مستجدات الأوضاع في ليبيا وسعي مصر لتثبيت الموقف الميداني الحالي وعدم تجاوز الخطوط الحمر المعلنة مؤكدا على الالتزام بالحل السياسي في البلاد والعمل على تحقيق السيادة والوحدة الوطنية والإقليمية لها، والقضاء على الإرهاب ومنع فوضى الجماعات الإجرامية والمتطرفة ووضع حدٍ للتدخلات الخارجية.

البرلمان المصري السلطة التشريعية للبلاد يعمل على عقد جلسة اليوم الاثنين لبحث التطورات الليبية إذ نقلت قناة صدى البلاد المصرية عن وكيل مجلس النواب السيد الشريف أنه سيتم التصويت “بحماس كبير” من عدد كبير من النواب في جلسة سرية على تفويض القوات المسلحة المصرية للتعامل مع التدخلات التركية في ليبيا مشيرا إلى أنه لا يمكن اختراق الدستور ولن يتم إعلان الحرب وإرسال قوات إلى مهام قتالية دون الرجوع إلى مجلس النواب.

فيما أوضح وكيل لجنة الشؤون العربية في البرلمان المصري أحمد أباظة في تصريحات لسبوتنيك أن البرلمان يتوجه إلى الموافقة على إرسال قواتٍ مصريةٍ ليبيا. وكان رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أكد خلال الجلسة العامة الأحد على أهمية الجلسة المزمع عقدها اليوم الاثنين مطالبا النواب بعدم التخلف عنها مبينا أنها ستكون طويلة وسيتم فيها النظر على عددٍ من الموضوعات المهمة.

التركيز على الشأن الليبي والتدخلات التركية فيها أصبح السائد تحت أروقة صناع القرار في مصر وعلى ألسن سياسييها ومنهم وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي الذي أكد أن بلاده تعمل بجديةٍ وحسمٍ لمنع التدخلات الأجنبية في ليبيا متهما تركيا بممارستها العديد من الجرائم فيها ونشر الفوضى من خلال استقدام المرتزقة ودعم التشكيلات المسلحة للسيطرة على ثروات ليبيا وانتهاك القوانين الدولية من خلال دعمها للإرهاب إضافة إلى استفزازها لكلٍ من روسيا وأميركا

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