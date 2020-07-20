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وزير الدفاع التركي: دورنا في إحلال السلام سيكون نموذجا.. ويجب قطع «المساعدات» عن حفتر

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، بقطع المساعدات الخارجية عن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، واصفا إياه بـ«الانقلابي الذي يعيق جهود السلام في ليبيا»، على حد قوله.

وقال أكار، عقب اجتماع عقده اليوم الاثنين مع وزير داخلية حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، ووزير داخلية مالطا، بويرون كاميلاري: “يجب قطع المساعدات عن «الانقلابي حفتر» الذي يعيق جهود إرساء السلام ووحدة ليبيا”، وفقا لادعائه.

وأضاف “المساهمات التي ستقدمها تركيا من أجل إحلال السلام والاستقرار في المتوسط، ستكون نموذجا للمنطقة والعالم”، بحسب زعمه.

وعقد وزير الدفاع التركي، اليوم الاثنين، اجتماعا ثلاثيا مع وزيري داخلية «حكومة الوفاق» فتحي باشاغا، ومالطا بويرون كاميلاري، في مقر وزارته بالعاصمة أنقرة.

وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية: “سبق الاجتماع الثلاثي، لقائين ثنائيين لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة. وجرى مراسم الاستقبال العسكرية للوزيرين الضيفين، في ساحة وزارة الدفاع التركية”.

وقام الوزيران الليبي والمالطي، بتوقيع سجل التشريفات في وزارة الدفاع التركية قبل اللقاءين الثنائيين مع أكار، بحسب الوكالة التركية.

يأتي ذلك غداة لقاء وزير الدفاع التركي، مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، في الدوحة، حيث أفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا»، بأن أمير قطر استقبل في قصر البحر وزير الدفاع في الجمهورية التركية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد، أمس الأحد.

وكان خلوصي أكار، قال خلال زيارته إلى ليبيا مؤخرا: “إن تركيا ستبقى في ليبيا إلى الأبد، ولن تنسحب منها، ولا حل في المنطقة بدون تركيا”.

وأضاف مخاطباً الجنود الأتراك، خلال زيارة للسفينة الحربية (TCG Giresun) قبال السواحل الليبية “في البحر أو البر أو حتى في الوطن الأزرق، في أي مكان لنا عليه سيادة، نقوم بكل ما علينا من واجبات. لنا مع المنطقة تاريخ مشترك يمتد لـ500 عام.. أجدادنا انسحبوا من المنطقة، لكننا سنقوم بكل ما يجب علينا أن نقوم به من أجل العدالة والحق وفي إطار القانون الدولي، وسنبقى هنا إلى الأبد مع إخواننا الليبيين”، في إشارة إلى حكومة فايز السراج التي تدعم أنقرة ميليشياتها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اكار اكبر حمار فالمشير خليفة حفتر هو قائد الجيش الوطنى بقرا من مجلس نواب الشعب وستجد تسجيل مرئى لباشاغا يؤكد هذا الكلام اما انت مجرم حرب لم تحصل على موافقة مجلس نواب الشعب اللييى على دخول ليبيا وتسللت مثل اللص فى طائرات مدنية تنقل نفايات ارهابية ولكن انتظر غدا تدخل الجيش المصرى بكامل قوته لطردكم من كل انحاء ليبيا وتطهيرها من الارهاب ياكلاب استجابة للشعب الليبى وقبائله وسيتحمل الجيش المصرى كافة تكاليف المعركة وليس مثلكم لصوص نهبتم مصرف ليبيا

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  • الحمد لله كل من دعمتهم تركيا نعموا بهذه الاوهام عن السلام ففى سوريا دمرتوها وشردتم اهلها بالملايين تتسولون باسمهم من اوربا وفى مصر والسودان اخوانكم فى السجون بعد ان اوهمتوهم باعادة مرسى واسقاط الجيش المصرى والان كبار الخرفان فى السجون فى مصر وفى ليبيا عن اى سلام تتحدثون وانتم ترسلون نفايات ارهابية من ازلام سوريا فارة من الاسد ودواعش وقاطعى الرؤوس تفلظهم دولهم اتفووووه عليك اما مصر فرفضت من قبل ارسال اى قوات برية لليمن او سوريا رغم الاغراءات المالية من الخليج مقابل ذلك فالجيش المصرى ليس للبيع مثلكم عندما بعتم مرتزقة لحماية نظام قطر الارهابى اما جيش مصر فاستجاب للشعب الليبى وقبائله لدعمهم والتضحية بدماء خير اجناد الارض دفاعا عن الامن القومى المشترك وردا للجميل للجيش والشعب الليبى لدوره فى حرب اكتوبر المجيدة ولن يعود الجيش المصرى الا اذا طهر كل شبر من كلابكم الارهابية وسلمها نظيفة للجيش الوطنى لينعم الشعب الليبى بسيادته وكرامته ولا مكان للخوان شر خلق الله الا فى السجون

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