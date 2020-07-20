موظفو “العدل” بالزاوية: “الوفاق” تسعى لدفننا أحياء بقرار خصم 20% من رواتبنا

أعرب عدد من موظفي وزارة العدل في حكومة الوفاق بالزاوية عن رفضهم للقرار 270 لسنة 2020م، بخصم 20% من مرتباتهم وتأخر صرفها، مهددين بوقف العمل حال عدم إلغائه.

وطالبوا خلال وقفتهم الاحتجاجية، في تسجيل مرئي، فايز السراج، بضرورة مراجعة القرار، لاسيما أنه يقع بالضرر عليهم وعلى عوائلهم، في بلد غني ويذخر بالخيرات والثروات الطبيعية.

واعتبروا أن من أصدروا القرار يحاولون دفنهم أحياء وبدون تكبير، مناشدين زملائهم من منتسبي داخلية الوفاق بأن يحذوا حذوهم ويقفوا معهم في احتجاجاتهم، وإلا سوف يضطرون إلى إيقاف العمل حتى يتم إلغاء القرار الذي لم يراع حقوقهم بقدر ما يمس كرامتهم وقوت أبنائهم، وفقًا للبيان.

وأضافوا: “كنا نأمل، ونحن في هذه الظروف، أن يسعى من يهمه الأمر إلى زيادة رواتبنا والشعور بآلمنا ومعاناتنا، ويكفي أن نذكركم بحرامننا من حق التأمين الصحي، الذي هو حق مكتسب لنا قانونا وشرعا، فإذا بنا نُصفع بقرار الرئاسي المجحف، وكأننا لا قيمة لنا في هذا الوطن”.