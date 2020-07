بعد فقدانها موارد النفط.. الوفاق تلجأ لنهب المواطنين..والمظاهرات تصل طرابلس

حاصرت الأزمات حكومة الوفاق غير المعتمدة خلال الفترة الماضية بعد فقدانها موارد النفط، والتي دفعتها إلى اتخاذ العديد من الاجراءات ضد مصلحة المواطنين.

وأكدت مصادر لليبيا 24، أن حكومة الوفاق لجأت إلى نهب المواطنين للحصول على الأموال وتعويض ما فقدته نتيجة إقفالات الحقول النفطية، حيث بدأت في رفع الضرائب وتخفيض المرتبات وحرمان الأهالي من الخدمات المعيشية، وهو ما دفع الأهالي للتظاهر في قلب طرابلس.

وكان آخر الاحتجاجات على تخفيض المرتبات الإنذار الذي أصدره موظفو وزارة العدل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، إلى الجهات المسؤولة والمجلس الرئاسي ووزير العدل، بضرورة مراجعة القرار 270لسنة 2020 الصادر بخفض رواتب الموظفين بدون أسباب واضحة، مطالبين إياهم بالتراجع عنه، مهددين بأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم يعلنون أنهم بصدد إيقاف العمل بالمحاكم والنيابات احتجاجًا عليه.

وأكد موظفو وزارة العدل، أنهم ضحايا جشع التجار والمؤجرين وأقساط المصارف وتأخر الرواتب، وأنهم في نهاية الأمر أصبحوا ضحايا القرار الرئاسي 270لسنة 2020 القاضي بخصم 20% من رواتب الموظفين لسداد عجز الميزانية التي وصفوها بـ” المنهوبة”.

هذا ويذكر أن قرار خفض المرتبات يمثل عبء كبير على المواطنين ويزيد من معاناتهم في ظل ارتفاع الأسعار والرواتي الضعيفة التي لا تكفي سداد احتياجاتهم اليومية.

