ليبيا الان

البرلمان المصري يوافق على «إرسال عناصر قتالية خارج الحدود بالاتجاه الاستراتيجي الغربي»

تم النشر منذُ 28 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن مجلس النواب المصري، في بيان رسمي منذ قليل، موافقته بإجماع نوابه، على «إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الاستراتيجي الغربي للبلاد».

وقال البيان الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه: «وافق المجلس بإجماع اراء السادة النواب الحاضرين على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات».

وجاء البيان في أعقاب جلسة سرية عقدها المجلس، اليوم الاثنين، بمشاركة غالبية نوابه.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • .المعلم ترمب اتصل بالسيسى لانقاذ كلبه اردوغان بعد ان تاكد من جدية الجيش المصرى والقوات تتقدم وهى اول من دخلت الكويت لتحريرها من جيش صدام

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  • لكى تعرفوا غلاوة الشعب الليبى عند الشعب المصرى يوافقوا على ارسال قوات الى ليبيا رغم ان مصر من ستتكفل بنفقاتها ومن قبل رفضت مصر ارسال قوات الى اليمن رغم الاغراءات المالية من السعودية والتى زعلت من مصر بسب هذا الرفض فالوضع مختلف ليبيا امن قومى مصرى وتعرضت لغزو خارجى مباشر ولو تعرضت السعودية لغزو خارجى مباشر من ايران فان مصر تتدخل دون مقابل هذا الفرق بين الجيش المصرى العظيم وجيش المرتزقة التركى يبيع نفسه لمن يدفع اكثر فذهب الى قطر لحماية نظامها الارهابى من شعب قطر وذهب الى ليبيا ليدعم من رفصه نواب الشعب ونهب مدخرات الشعب الليبى فى المصرف المركزى ولن يفلت الخونة من العقاب وقت الحساب فارادة الشعب الليبى ستنتصر فى النهاية ويظل سيدا على ارضه واى اجنبى ضيف عنده فقط بموافقة الشعب

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  • ادعوا الله ان يرجع الترك مهزومين وان تنتهي الحرب في ليبيا ، من سنة 2011 وتلك المدنية تهجر الليبيين ، والآن تهدد شيوخ القبائل بالقتل ، ليبيا تحتاج للتحرير وعلى الجيش المصري الإسراع في طرد داعش من ليبيا ، لماذا ترامب لم يهدد اردوغان ويفرض عقوبات على تركيا ، أين مهمة ايرني وليبيا تكتض بالمرتزقة ،، الجزائر الشقيق ارجوا الوقوف مع مصر وطرد الاستعمار التركي من الوطن العربي

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