مباحثات أمريكية فرنسية حول الأوضاع الليبية

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تطورات الأوضاع في ليبيا.

وقال ماكرون في تغريدة له بموقع “تويتر” “نقاش عظيم حول ليبيا مع صديقي ترامب”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بحث مع نظيره الأمريكي هاتفيا آخر مستجدات القضية الليبية.

وبين المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي أن السيسي استعرض موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف إلى استعادة توازن أركان الدولة والحفاظ علي مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي لم تزد القضية سوي تعقيدا وتصعيدا حتي باتت تداعيات الأزمة تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي بأسره.

وأبدي الرئيس الأمريكي تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية علي المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية والتي من شأنها أن تعزز من مسار العملية السياسية في ليبيا.