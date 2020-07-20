بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام بالإنابة ستيفاني وليامز مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري ونائبيه، ومقرر المجلس، ورئيس لجنة الحوار في المجلس، سبل استئناف الحوار السياسي طبقًا لمخرجات مؤتمر برلين.

وبينت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن وليامز عرضت خلال اللقاء الافتراضي الذي جرى اليوم الاثنين نتائج المحادثات التي أجرتها مؤخرًا مع الأطراف الليبية والخارجية “كما جددت التهنئة لأعضاء رئاسة المجلس بالثقة التي مُنحت لهم”.