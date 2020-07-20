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عضو بـ«دفاع البرلمان المصري» لـ«الساعة24»: الموافقة على إرسال جنودنا لليبيا جاء متأخرا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب المصري، خالد أبو طالب، إن قرار مجلس النواب بالموافقة على إرسال جنودنا في أعمال قتالية خارج حدود الوطن جاء للحفاظ على الأمن القومي للبلاد والجارة الشقيقة ليبيا والوطن العربي.

وأضاف «أبو طالب» في تصريحات خص بها صحيفة «الساعة24»: إن الموافقة على القرار جاءت لدعم الأمن القومي المصري والليبي ضد الأعمال الإجرامية والإرهابية على حدودنا المصرية.

وأكد عضو مجلس النواب المصري أن القرار جاء بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ومساعد وزير الدفاع وعدد من القيادات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أن هذا القرار صدر وفقا الدستور المصري.

واعتبر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي لمجلس النواب المصري أن الموافقة على إرسال جنودنا في أعمال قتالية في ليبيا جاء متأخرا، موضحا أن أعداد المرتزقة الذين تجلبهم إحدى الدول الأجنبية إلى ليبيا في تزايد مستمر.

ونوه النائب خالد أبو طالب أن القرار يعود إلى القيادة السياسية والقوات المسلحة المصرية التي تلم بكافة التفاصيل الاستراتيجية للبلاد من الناحية العسكرية.

وشدد على أن القيادة المصرية وقواتها المسلحة لمها كامل الحق في الحفاظ على أمنها القومي ضد أي تهديد محتمل أو واقع، خاصة أن هناك حربا تقودها المليشيات المسلحة والمرتزقة تهدد الاستقرار والأمن داخل الدولة الليبية وأمننا الوطني على مساحة 1200 كيلو متر في حدودنا مع الجارة ليبيا.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • القوات تتقدم نحو الخط الاحمر سرت الجفرة القوات المصرية لو تقدمت لاخترقت حتى راس جدير وكلاب اردوغان لو تقدموا لاحترقوا قبل الخط الاحمر انسى !!!

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  • أنتم المصريين نسيتوا سد النهضة – وحشدتمً جيوشكم للتدخل في دولة اخرى مجاورةً – قدمت لكم يد المساعدة وسلمت لكم ارهابيين ارسلتموهمً لليبيا – وقاتلت من قتل أقباطكم ونحرتهم امام الشاشات التلفزيونية …!!!
    مصر الاي اصبحتً. انقلابية التي قتلت الدكتور الرءيس محمد مرسي ليعلنوا عن حنثهم الكبير ..ويورطون جنودهم في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل – . بالفرعون السيسي وحاشيته الذين قتلوا حتى شعبهم ويتشدقون بأنهم يمثلون شعوبهم في برلمان فارغ عقليا – ويلقون بلاءهم على الآخرين ..!!!

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