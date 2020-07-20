«ترامب» يشيد بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مستجدات القضية الليبية، خلال مكالمة هاتفية أجراها اليوم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن “السيسي أكد على موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، الهادف لاستعادة توازن أركان الدولة والحفاظ على مؤسساتها الوطنية، ومنع المزيد من تدهور الأوضاع الأمنية، وذلك بتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي”.

من جانبه أبدى ترامب تفهمه للشواغل المتعلقة بالتداعيات السلبية للأزمة الليبية على المنطقة، مشيدا بالجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الليبية، والتي من شأنها تعزيز مسار العملية السياسية.

هذا واتفق الرئيسان على تثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا وعدم التصعيد، تمهيدا للبدء في تفعيل الحوار والحلول السياسية.