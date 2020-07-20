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المدني : سنقاتل الجيش المصري ونُلحق به الهزيمة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – توعد المتحدث باسم مايطلق عليها ” شعبة الإعلام الحربي – بركان الغضب ” عبدالمالك المدني بقتال الجيش المصري في ليبيا وإلحاق الهزيمة به وذلك في أول تعليقات من المجموعات المسلحة الليبية والسورية الموالية لتركيا على قرار البرلمان المصري .  

وقال المدني في تدوينة عبر صفحته الرسمية : ” لا بأس .. ليكن مصير القوات المصرية السيسية كمصير الفاغنر والجنجاويد والمعارضة السودانية ” .

وأضاف المدني متوعدًا : ” سابقاً قلنا لهم بأن يفكروا في الخروج قبل الدخول والأن نقول لهم هنا في  ليبيا الداخل مفقود والخارج مولود واسألوا الفاغنر عن ذلك ” إلا أنه تجاهل دور 13 ألف سوري كان المدني يدخل الجبهات مع تعليمات بتجنب تصويرهم.

وختم المتحدث بهزيمة الجيش المصري وقال : ” سيهزم الجمع ويولون الدبر..وسننتصر نصراً مؤزراً بإذن الله وسنحتفل إحتفال الأبطال في قلب سرت و الجفرة ووقتها سنرى ماذا يمكنه ان يقدم لكم العميل المهزوم السيسي ” .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • روح لامك مستنياك هناك تتناك بعد ابوك نحى سروالك وجهز مؤخرتك فى الصفوف الشرجية جنب الصفوف المهبلية لامك واختك متكيفين من الزلمة الحلبى وبيقولوا ابوك كان اى كلام فهو ميبون وزامل

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