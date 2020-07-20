المدني : سنقاتل الجيش المصري ونُلحق به الهزيمة

ليبيا – توعد المتحدث باسم مايطلق عليها ” شعبة الإعلام الحربي – بركان الغضب ” عبدالمالك المدني بقتال الجيش المصري في ليبيا وإلحاق الهزيمة به وذلك في أول تعليقات من المجموعات المسلحة الليبية والسورية الموالية لتركيا على قرار البرلمان المصري .

وقال المدني في تدوينة عبر صفحته الرسمية : ” لا بأس .. ليكن مصير القوات المصرية السيسية كمصير الفاغنر والجنجاويد والمعارضة السودانية ” .

{ بوعمشة جرّد حفتر .. روح وسجل يا دفتر .. جايي دورك يا سيسي } مغني سوري موالي لـ #تركيا يتغنى من شمال #سوريا بإنجازات الإرهابي السوري محمد جاسم الملقب " أبوعمشة " قائد مليشيا " السلطان سليمان شاه" بعد مشاركتها بحوالي 1000 عنصر في معارك جنوب #طرابلس . #ليبيا #المرصد pic.twitter.com/Wo42jKXM2D — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 16, 2020

وأضاف المدني متوعدًا : ” سابقاً قلنا لهم بأن يفكروا في الخروج قبل الدخول والأن نقول لهم هنا في ليبيا الداخل مفقود والخارج مولود واسألوا الفاغنر عن ذلك ” إلا أنه تجاهل دور 13 ألف سوري كان المدني يدخل الجبهات مع تعليمات بتجنب تصويرهم.

شاهد || كأعلى راتب " أمني " في #ليبيا .. قوة جديدة تبصر النور في معسكر #اليرموك . #فيديوغراف_المرصد pic.twitter.com/qhWFE0SV57 — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 14, 2020

وختم المتحدث بهزيمة الجيش المصري وقال : ” سيهزم الجمع ويولون الدبر..وسننتصر نصراً مؤزراً بإذن الله وسنحتفل إحتفال الأبطال في قلب سرت و الجفرة ووقتها سنرى ماذا يمكنه ان يقدم لكم العميل المهزوم السيسي ” .

المرصد – متابعات

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