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ايطاليا: دعم المنظمات الاممية لتنفيذ الخطة المشتركة بشأن المهاجرين في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

أكدت وزارة الخارجية الايطالية دعمها للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تنفيذ خطتهما المشتركة في ليبيا، والتي “وضعت بناء على طلب إيطالي من أجل المساهمة في تحقيق الاستقرار في البلاد ومكافحة الاتجار بالبشر”.

وأشارت مذكرة صدرت الاثنين في روما بهذا الصدد، الى أنه “بفضل التمويل من الخارجية الايطالية، ستتمكن المنظمتان الامميتان “من العمل في جميع مناطق البلاد من خلال مبادرات المساعدة وتحقيق الاستقرار والتعايش السلمي بين المجتمعات المحلية والمهاجرين واللاجئين والنازحين”.

ونوهت بانه “سيتم أيضا تنظيم أنشطة تدريبية في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي للمسؤولين الليبيين المسؤولين عن إدارة تدفقات الهجرة ومرافق الاحتجاز”.

وعليه-وفق المذكرة- فإن وزارة الخارجية “تعزز التزامها المُتكامل لتحقيق الاستقرار في ليبيا

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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  • على إيطاليا وفرنسا والانخاد الاوروبي السفر لمقر الاتحاد الأفريقي والاعتذار عن الجراءم التي ترتكب بحق العمالة الافريقية التي كانت في ليبيا ويتم إغراقهم في البحر وبيعهم من اللصوص في مصراتة للعمل في حقول إيطاليا بدون مرتبات مالية …!!!!
    وادخال العمالة المصرية التي تخرب المنشءاات الصناعية في ليبيا ومن ضمنها سرقة النحاس وتخريب الكوابل الكهرباءية بالمناطق الليبية . وتهريبها بالسفن الأوروبية .

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