تبون وويليامز يدعوان للتعجيل بحل الأزمة في ليبيا

دعا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز إلى ضرورة التعجيل بحل الأزمة في ليبيا وإنهاء الصراع في البلاد، وذلك في لقاء جمع الطرفين في العاصمة الجزائر.

وبحسب بيان للرئاسة الجزائرية، فقد بحث تبون ووليامز “التطورات الميدانية المقلقة في ليبيا في ضوء مساعي منظمة الأمم المتحدة لاستئناف عملية السلام انطلاقا من قرارات ندوة برلين الدولية.”

وجدّد تبون دعوة الجزائر “إلى ضرورة التعجيل بالحل السياسي باعتباره السبيل الوحيد لوقف إراقة المزيد من الدماء والإبقاء على الوضع تحت السيطرة، حتّى يتمكن الشعب الليبي الشقيق من إعادة بناء دولته في إطار الشرعية الشعبية، وبما يضمن وحدته الترابية، وسيادته الوطنية، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.”

من جهتها قالت المبعوثة الأممية “علينا التصدي للتساهل الدولي بشأن تدفق الأسلحة نحو ليبيا، وكذلك لانتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، وهذا لصالح الليبيين ولأمن دول الجوار،” مضيفة “نحن نعمل جميعا على ضوء مخرجات مؤتمر برلين، والذي كانت الجزائر إحدى الفاعلين فيه، وذلك لإيجاد حل سياسي وما يترتب عنه من أمور اقتصادية.”

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