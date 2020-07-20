برلماني مصري يوضح بشأن المدى الزمني لعمليات الجيش المصري

قال البرلماني المصري طارق رضوان، إن المدى الزمني للعمليات القتالية للقوات المسلحة المصرية، مفتوح لحين الانتهاء من المهام الموكلة لها، في مجال الحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف رضوان، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، أن جلسة البرلمان اليوم شهدت الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية، إلى مهام قتالية خارج الحدود، وذلك في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس.

وتابع رضوان، في حديث تلفزيوني: “جلسة مجلس النواب كانت سرية، ولم يصرح لمندوبي وسائل الإعلام بحضور فعاليات الجلسة السرية”.

وأوضح أنه تم التصويت على القرار، وحصل على الموافقة بالاجماع، منوها إلى أن المدى الزمني لعمليات الجيش المصري القتالية، مفتوح لحين الانتهاء من المهام الموكلة للقوات له، للحفاظ على الأمن القومي.

وأكمل طارق رضوان القول: “مصر دولة عانت خلال السنوات العشر الماضية، من هجمات وموجات إرهابية، أثرت على الأمن القومي المصري وحركة السياحة والاقتصاد المصري”.

وتابع رضوان: “ستكون هناك تشكيلات برية وتجهيزات بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة للعمل على الطبيعة الديمغرافية في ليبيا، لأنها دولة صحراوية”.

المصدر: RT

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