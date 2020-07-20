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برلماني مصري يوضح بشأن المدى الزمني لعمليات الجيش المصري

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال البرلماني المصري طارق رضوان، إن المدى الزمني للعمليات القتالية للقوات المسلحة المصرية، مفتوح لحين الانتهاء من المهام الموكلة لها، في مجال الحفاظ على الأمن القومي.

وأضاف رضوان، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب المصري، أن جلسة البرلمان اليوم شهدت الموافقة على إرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية، إلى مهام قتالية خارج الحدود، وذلك في أعقاب اجتماع مجلس الدفاع الوطني أمس.

وتابع رضوان، في حديث تلفزيوني: “جلسة مجلس النواب كانت سرية، ولم يصرح لمندوبي وسائل الإعلام بحضور فعاليات الجلسة السرية”.

وأوضح أنه تم التصويت على القرار، وحصل على الموافقة بالاجماع، منوها إلى أن المدى الزمني لعمليات الجيش المصري القتالية، مفتوح لحين الانتهاء من المهام الموكلة للقوات له، للحفاظ على الأمن القومي.

وأكمل طارق رضوان القول: “مصر دولة عانت خلال السنوات العشر الماضية، من هجمات وموجات إرهابية، أثرت على الأمن القومي المصري وحركة السياحة والاقتصاد المصري”.

وتابع رضوان: “ستكون هناك تشكيلات برية وتجهيزات بأسلحة خفيفة ومتوسطة وثقيلة للعمل على الطبيعة الديمغرافية في ليبيا، لأنها دولة صحراوية”.

المصدر: RT

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  • خير اجناد الارض فى رباط الى يوم القيامة اما جيش الدعارة التركى بح بح واسطنبول كخ جخ قريبا
    مستقبل مصر وتركيا حدده الصادق الامين فى احاديث شريفة لاينكرها الا كافر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم
    فمصر معقل المسلمين من الدجال اخر الزمان فى جبل الطور بسيناء حيث سيلجأ اليه السيد المسيح بعيدا عن يأجوج ومأجوج كما فى الحديث الشريف بصحيح مسلم ….حرز عبادى الى الطور .. والكل يعرف ان الله عز وجل اقسم بطور سنين مع البلد الامين مكة وان الله شرف هذا المكان بالتجلى بنوره على الجيل فجعله دكا وخر موسى كليم الله صعقا .فمصر ارض الانبياء سار على ارضها العديد من الانبياء منهم ادريس ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى فهى ارض طاهرة بينما تركيا ارض الدعارة والضلال يفتحها المسلمون اخر الزمان بلا قتال ويقتسموا غنائمها وين جيش الدعارة وقتها بح بح وهى ارض الشيطان الذى سبصيح كذبا بان الدجال ظهر فى ارض المسلمين ليترك المسلمون تركيا وغنائمها من مال قطرائيل الحرام
    ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ـ قال ثور: لا أعلمه إلا قال ـ الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفرج لهم، فيدخلوها، فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم، إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون.

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