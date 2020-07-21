أحمد الجار الله: التحرك المصري مؤيد دوليا.. وتركيا دولة غزو وتخريب

قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، إن التحرك المصري لحماية أمنها القومي ولمساعدة الدولة الليبية.

وأضاف الجار الله، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن ما أقدمت عليه مصر هو تحرك مؤيد من السياسة الدولية ومن دول مهمة مطلة على مياه البحر المتوسط.

وشدد على أن العرب لن يسمحوا لأيران في العراق واليمن والآن تركيا في ليبيا، الأرض العربية منتهكة من إيران وتركيا وهي دول غزو وتخريب.

التحرك المصري لحمايه أمنها القومي ولمساعده الدوله الليبيه هو تحرك مؤيد من السياسه الدوليه ومن دول مهمه مطله علي مياه المتوسط ثم أن العرب لن يسمحوا لأيران في العراق واليمن والان تركيا في ليبيا الارض العربيه منتهكه من إيران وتركيا وهي دول غزو وتخريب — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) July 20, 2020

ووافق البرلمان المصري، الإثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان المصري، أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.