ليبيا الان

أحمد الجار الله: التحرك المصري مؤيد دوليا.. وتركيا دولة غزو وتخريب

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الكاتب الصحفي أحمد الجار الله رئيس تحرير صحيفة السياسية الكويتية، إن التحرك المصري لحماية أمنها القومي ولمساعدة الدولة الليبية.

وأضاف الجار الله، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “توتير” إن ما أقدمت عليه مصر هو تحرك مؤيد من السياسة الدولية ومن دول مهمة مطلة على مياه البحر المتوسط.

وشدد على أن العرب لن يسمحوا لأيران في العراق واليمن والآن تركيا في ليبيا، الأرض العربية منتهكة من إيران وتركيا وهي دول غزو وتخريب.

ووافق البرلمان المصري، الإثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان المصري، أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

الوسوم

أحمد الجار الله الغزو تخريب تركيا ليبيا مصر

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • نشرت احد الصحف في بان العمال الشرق آسيويين يعيشون في حالة مزرية ولا تصلح لحياة الانسان العامل في دويلة قطر وأنهم لا يستلمون مرتباتهم ويفقدون حياتهم اثناء العمل في بناء الملاعب والفنادق في حمل الإسمنت والحديد ويعانون من اضطراب نفسي من سوء المعيشة والمعاملة في قطر ودوّل الخليج وان الكثير من العمالة القادمة للامارات وقطر قرروا الرجوع لبلدانهم وجزرهم واتصلوا لمقرات السفارات بلادهم في اكثر من دولة عربية – ويعتبرون انفسهم عالقون في الخليج وقدمت شكوى لمحاميين دوليين – بان ارواحهم تفقد يوميا من إصابات في العمل والسقوط المفاجيء من كثرة الإرهاق …!!!!!
    وان الشاءن القطري لا يأبه لما يحصل – وأنهم يطالبون بالعودة الى جزرهم ودولهم عّم وزوجاتهم وأطفالهم – في اقرب وقت حيث أنهم حرموا من الطيران للعودة لبلادهم بسبب الاعمال الشاقة التي يقومون بها في الخليج – لإكمال الملاعب الرياضية التى يستمتع بها المصابون بكورونا .

    رد