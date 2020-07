قشوط: ننسق مع تركيا بشأن ساعة الصفر للهجوم على سرت والجفرة

قال سليم قشوط الناطق باسم ما يعرف “القوة الوطنية المتحركة” التابعة لما تسمى

بـ”عملية بركان الغضب”، اليوم الثلاثاء، إن قوات الوفاق تنسق مع تركيا بشأن ما ساعة

الصفر للهجوم على مدينتي سرت والجفرة.

وأضاف قشوط في تصريح إعلامي أن تركيا تتولى الترتيبات الدولية باعتبارها

الدولة الأقوى، لتحرير سرت والجفرة، لافتا إلى أن هناك تنسيق كامل بين أنقرة وحكومة الوفاق حول “ساعة

الصفر” للهجوم على المدينتين، مضيفا أن قوات الوفاق تنتظر الأوامر بعد التنسيق بين حكومة الوفاق وتركيا؛ لتحرك القوات

من المنطقة الغربية”.

وأوضح أن قوات الوفاق تستعد منذ مدة بالأسلحة والعتاد للاتجاه نحو سرت

مضيفا أن القوة التي توجهت إلى هناك لا تتخطى10% من القوة الفعلية الموجودة في

المنطقة الغربية، مدعيا أنهم مستعدون للسيطرة على الهلال النفطي.

وبين أن “قوات الوفاق” موجودة في غرب ليبيا بكثافة كبيرة وتنتظر الأوامر

للتحرك إلى مدينتي سرت والجفرة خلال ساعات، ومن هناك توزع على محاور القتال بعد

تحديد ساعة الصفر.

