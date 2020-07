شوقي علام يشيد بقرار البرلمان إرسال الجيش المصري في مهمة قتالية بليبيا

أشاد شوقي علام

مفتي مصر أمس الاثنين بقرار برلمان بلاده الموافقة على إرسال الجيش في

مهام قتالية إلى ليبيا.

وقال علام، في بيان له، إنه “يجب شرعًا على الشعب المصري أن يقف صفًا

واحدًا أمام هذه التحديات مع القوات المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة

المخاطر التي تهدد الأمن القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق”.

وأضاف أن الجيش

عليه حماية الوطن و سلامة أراضيه من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها

واستقرارها”.

وكان وزير الأوقاف

المصري مختار جمعة قد أشاد بالقرار نفسه الذي وافق عليه البرلمان المصري مساء أمس

الاثنين والقاضي بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام

قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه

الاستراتيجي الغربي.

