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شوقي علام يشيد بقرار البرلمان إرسال الجيش المصري في مهمة قتالية بليبيا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أشاد شوقي علام
مفتي مصر أمس الاثنين بقرار برلمان بلاده الموافقة على إرسال الجيش في
مهام قتالية إلى ليبيا.

وقال علام، في بيان له، إنه “يجب شرعًا على الشعب المصري أن يقف صفًا
واحدًا أمام هذه التحديات مع القوات المسلحة والقيادة السياسية لمواجهة كافة
المخاطر التي تهدد الأمن القومي والإقليمي في هذا الظرف الدقيق”.

وأضاف أن الجيش
عليه حماية الوطن و سلامة أراضيه من كل من تسول له نفسه تهديد أمنها
واستقرارها”.

وكان وزير الأوقاف
المصري مختار جمعة قد أشاد بالقرار نفسه الذي وافق عليه البرلمان المصري مساء أمس
الاثنين والقاضي بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام
قتالية خارج حدود الدولة المصرية، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه
الاستراتيجي الغربي.

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  • خير اجناد الارض فى ليبيا انسى
    مستقبل مصر وتركيا حدده الصادق الامين فى احاديث شريفة لاينكرها الا كافر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم
    فمصر معقل المسلمين من الدجال اخر الزمان فى جبل الطور بسيناء حيث سيلجأ اليه السيد المسيح بعيدا عن يأجوج ومأجوج كما فى الحديث الشريف بصحيح مسلم ….حرز عبادى الى الطور .. والكل يعرف ان الله عز وجل اقسم بطور سنين مع البلد الامين مكة وان الله شرف هذا المكان بالتجلى بنوره على الجيل فجعله دكا وخر موسى كليم الله صعقا .فمصر ارض الانبياء سار على ارضها العديد من الانبياء منهم ادريس ويعقوب ويوسف وموسى وعيسى فهى ارض طاهرة بينما تركيا ارض الدعارة والضلال يفتحها المسلمون اخر الزمان بلا قتال ويقتسموا غنائمها وين جيش الدعارة وقتها بح بح وهى ارض الشيطان الذى سبصيح كذبا بان الدجال ظهر فى ارض المسلمين ليترك المسلمون تركيا وغنائمها من مال قطرائيل الحرام
    ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم، يا رسول الله، قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ـ قال ثور: لا أعلمه إلا قال ـ الذي في البحر، ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر، ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله، والله أكبر، فيفرج لهم، فيدخلوها، فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم، إذ جاءهم الصريخ، فقال: إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون.

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