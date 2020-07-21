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المحجوب: الجيش المصري قادر على قلب الموازين في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش خالد المحجوب، أمس الاثنين، إن الجيش المصري يتفوق بشكل كبير على نظيره التركي، وقادر على قلب موازين المعركة على الأرض في ليبيا.

وأضاف المحجوبفي تصريح إعلامي أن الجيش جاهزة لصد أي هجوم جوي أو بري أو
بحري، موضحًا أن الدعم المباشر من مصر بالإضافة إلى المساندة الدولية والإقليمية
جعلت تركيا تقلل من حدة التصريحات.

وأوضح أن الجيش في ليبيا كان متأكدًا من استجابة البرلمان المصري للشارعين
الليبي والمصري لحماية الأمن القومي المصري، مؤكدًا أن وصول الإخوان وتركيا إلى
مناطق سرت والجفرة حساس وخطير على أمن مصر.

وأكد أن التدخل التركي أصبح سافرًا خاصة في الفترة الأخيرة، مضيفًا أن
تركيا نقلت إلى ليبيا الآلاف من المرتزقة والإرهابيين.

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  • قضى الامر واردوغان الجبان ادرك انه فشل فى مهمته فبعد ان جلس امام خريطة ليبيا امام سرت والهلال النفطى واوهم الاتراك انه بالامكان الوصول اليها اصبح الان جرذ حقير امام اسود تحمى ثروة الشعب الليبى اما غاز المتوسط فمحمى ايضا بعد مناورات مع قبرص من امريكا وقرنسا والان اردوغان فوق خازوق ساخن مخرى

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