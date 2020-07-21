أخذ 40 مسحة أنفية لمخالطي حالتي إصابة بفيروس كورونا في سرت

في إطار متابعة الإجراءات الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا قام فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا المستجد بسرت وبالتعاون مع المجلس البلدي لبلدية اهراوة ولجنتها الطبية بأخذ عينات مسحية انفية وكذلك عينات البحث عن الاجسام المناعية على عدد اكثر من أربعين من المخالطين بمنطقة العامرة ببلدية اهراوة لحالتين مصابتين بفيروس كورونا اليومين الماضيين وذلك لنقل العينات للمختبر المرجعي بنغازي بواسطة سيارة إسعاف.

وأوضح رئيس اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا بسرت الدكتور الاستشاري عبدالله الأحول أن الجهد الذى قام به فريق الرصد والتقصي بسرت هو للتأكد من مدى انتشار الفيروس وكذلك الاطمئنان على الحالات السابقة من المخالطين لحالات الاصابة بالفيروس الايام الماضية.

وقدم رئيس اللجنة شكره لكافة فرق الرصد والعناصر الطبية والخدمات والهلال الاحمر وبلدية اهراوة على جهودهم الطبية التي بذلت في عمليات المسح.