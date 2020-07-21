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بلدية أبو سليم توزع شحنة مستلزمات طبية على مراكزها الصحية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مكتب الخدمات الصحية أبوسليم وبدعم من البلدية وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، بتوزيع شحنة من المستلزمات الطبية ومطهرات الأسطح ومعقمات اليدين وأجهزة قياس الحرارة عن بعد، لمراكز الرعاية الصحية بالبلدية.

وأوضح بلدية أبوسليم، أن الشحنة تأتي لرفع كفاءة وجهوزية المراكز الصحية أبوسليم في ظل هذه الظروف، بالتزامن مع تطورات الوضع الوبائي وحسب الخطة العامة لفريق الأزمات و الطوارئ بالمجلس البلدي.

وأشارت البلدية، أن الدعم المقدم للمراكز الطبية، يتزامن مع  الإجراءات الوقائية لمجابهة الوباء العالمي فيروس كورونا، وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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