بلدية أبو سليم توزع شحنة مستلزمات طبية على مراكزها الصحية

قام مكتب الخدمات الصحية أبوسليم وبدعم من البلدية وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا، بتوزيع شحنة من المستلزمات الطبية ومطهرات الأسطح ومعقمات اليدين وأجهزة قياس الحرارة عن بعد، لمراكز الرعاية الصحية بالبلدية.

وأوضح بلدية أبوسليم، أن الشحنة تأتي لرفع كفاءة وجهوزية المراكز الصحية أبوسليم في ظل هذه الظروف، بالتزامن مع تطورات الوضع الوبائي وحسب الخطة العامة لفريق الأزمات و الطوارئ بالمجلس البلدي.

وأشارت البلدية، أن الدعم المقدم للمراكز الطبية، يتزامن مع الإجراءات الوقائية لمجابهة الوباء العالمي فيروس كورونا، وإتخاذ كافة التدابير الاحترازية.

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