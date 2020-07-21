بوغدانوف: مبادرة عقيلة صالح يمكن الانطلاق منها لتسوية الأوضاع في ليبيا

أكد المبعوث الشخصى للرئيس فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، أن موقف بلاده تجاه الأزمة الليبية، معروف وأنهم مع سرعة التوصل إلى وقف الأعمال القتالية، وبدء الحوار السياسى من أجل التوصل إلى تسوية.

وأوضح بوغدانوف، في حديثه لصحيفة “الأهرام المصرية”، أن مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، يمكن الانطلاق منها لتسوية الأوضاع في ليبيا بعد إنهاء النزاع المسلح، “وهى التى حظيت بتطويرها فى إطار « إعلان القاهرة » الذى أوجزه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مبادرته التى أعلنها من القاهرة فى السادس من يونيو الماضى”.

وأشار المبعوث الشخصي للرئيس الروسي، أن موسكو على “اتصال وتفاعل مع كل اللاعبين الدوليين المؤثرين، بما فى ذلك مع تركيا، انطلاقا من مراعاة علاقاتها الخاصة مع سلطات طرابلس”.

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