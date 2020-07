“كوديتديانو”: أردوغان أرسل 16100 مرتزقا سوريا إلى ليبيا بينهم 340 قاصرا

قالت صحيفة” كوديتديانو” الإيطالية، الثلاثاء، إن إرسال الرئيس التركى “رجب

طيب أردوغان” المرتزقة السوريين للقتال في ليبيا يعد جريمة حرب.

وأضافت الصحفية في تقرير لها ، أن أردوغان نقل مئات المسلحين من تنظيمات إرهابية خاصة ما يسمي بالجيش الوطنى

السورى إلى ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن أردوغان وعد المرتزقة

السوريين بجواز سفر تركي و راتب شهري قدره 2000 دولار من أجل القتال في ليبيا،

مضيفة أن عدد المرتزقة الذى تم إرسالهم للقتال في ليبيا من قبل أردوغان بلغ حوالى

16100 مرتزقا بينهم 340 قاصرا بالإضافة إلى 2500 مرتزقا ينتمي لتنظيم داعش

الإرهابي.

