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الشح: التدخل العسكري المصري في ليبيا عبارة عن انتحار

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

هوّن المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشبح من التدخل المصري في ليبيا، بعد موافقة مجلس النواب المصري على إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا.

وقال الشح في لقاء عبر قناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا وتعد أحد الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان في ليبيا، إن الطيران المصري تدخل في السنوات الماضية في ليبيا ونفذ بعض الضربات، ويقتل الجنود المصريون داخل الأراضي الليبية، ويعلن عن مقتلهم في سيناء، على حد زعمه.

ورأى المستشار السابق بمجلس الدولة أن التدخل العسكري المصري في ليبيا عبارة عن انتحار وسقوط لمنظومة الحكم في مصر، لأن مصر ليس لها القوة الاقتصادية لتحمل أعباء حرب مفتوحة على المدى الطويل، على حد ادعائه.

وأضاف الشح أنه يعتقد أن أنظمة الحكم في مصر تدرك هذا الأمر، وهي ليست مستعدة لانهيار هذه المنظومة في ظل التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها مصر اليوم، بأن تدخل في حرب مفتوحة في ليبيا غير محسوبة ولا يمكن حسابها اليوم، على حد زعمه.

جدير بالذكر أن البرلمان المصري وافق، أمس الإثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان المصري، أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وجاء هذا القرار بعد طلب مجلس النواب الليبي وتفويض القبائل الليبية الجيش المصري للتصدي للغزو التركي، في ظل تحشيد أنقرة عددا من الآليات المسلحة والمرتزقة السوريين للهجوم على سرت، وتجاهل دعوات المجتمع الدولي للحوار  السياسي ووقف إطلاق النار.

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أشرف الشح التدخل العسكري المصري ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • ياايها الشح يامن لك نصيب من اسمك القذر هل انت قلبك على مصر او اوعى باقتصادها من نوابها واهلها ام هو الخوف والرعب الذى يملا قلوبكم .ثم من ضخك عليك وقال لك ان اقثصاد مصر يعانى وان دل ذلك يدل على جهلك وتردد مايفوله اخوانك الارهابيين ان اردت ان تعرف الاقتصاد المصرى وقوته اسال المختصين والجهات المالية الدولية وهى فى الحال سوف تقول لك ان الاقتصاد المصرى هو الاسرع نموا فى المنطقة وتوجد اكتشافات غاز وبترول وذهب والحمد لله كما ان مصر تعج بالمشروعات العملاقة فى كل محافظاتها علاوة على امتلاكها اكبر واقوى جيش فى منطقة الشرق الاوسط وافريقيا وعلى راى المثل ال ما يشوف من الغربال اعمى وانت باين عليك اعمى بصر وبصيرة علاوة على غباءك وجهلك

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  • ياسر. عاد. ياحمار. ياشح. كل. حاجة. اقتصاد. ميزانية. الجيش. في. مصر. مستقلة. ولا. تستهين. بقوتها. فلقد. كانت. أضعف. من. هكي. وحاربت. إسرائيل.. امال. التركي. امتاعتك. حتى. هو. إمكانياته. الاقتصادية. ليست. كبيرة. وبيشحت. الفلوس. من. تمومة. القطري. هو. اللي. يدفع. الحساب. وليس. التركي. ياحمار

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  • مطرود من الشرطة بتهمة السرقة فى عهد الراحل معمر القذافى والان بيتحدت عن مصر واقتصادها وفاته أن مصر أكبر من أن يتحدت عنها جاهل آفاق سارق مثل اللاشرف الشحات وليس الشح ؟

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  • الخرفان الاخوان عندهم إسهال من الجيش المصرى والسيسي عموما هتلبسوا طرح حريمى زى ما حصل فى مصر

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