الشح: التدخل العسكري المصري في ليبيا عبارة عن انتحار

هوّن المستشار السابق بمجلس الدولة الاستشاري أشرف الشبح من التدخل المصري في ليبيا، بعد موافقة مجلس النواب المصري على إرسال قوات من الجيش إلى ليبيا.

وقال الشح في لقاء عبر قناة “ليبيا الأحرار”، التي تبث من تركيا وتعد أحد الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان في ليبيا، إن الطيران المصري تدخل في السنوات الماضية في ليبيا ونفذ بعض الضربات، ويقتل الجنود المصريون داخل الأراضي الليبية، ويعلن عن مقتلهم في سيناء، على حد زعمه.

ورأى المستشار السابق بمجلس الدولة أن التدخل العسكري المصري في ليبيا عبارة عن انتحار وسقوط لمنظومة الحكم في مصر، لأن مصر ليس لها القوة الاقتصادية لتحمل أعباء حرب مفتوحة على المدى الطويل، على حد ادعائه.

وأضاف الشح أنه يعتقد أن أنظمة الحكم في مصر تدرك هذا الأمر، وهي ليست مستعدة لانهيار هذه المنظومة في ظل التداعيات الاقتصادية الخطيرة التي تعاني منها مصر اليوم، بأن تدخل في حرب مفتوحة في ليبيا غير محسوبة ولا يمكن حسابها اليوم، على حد زعمه.

جدير بالذكر أن البرلمان المصري وافق، أمس الإثنين، على إرسال عناصر من الجيش في مهام قتالية خارج حدود الدولة، لأجل الدفاع عن الأمن القومي للبلاد، ضد أعمال الميليشيات وعناصر الإرهاب الأجنبية.

وأكد قرار البرلمان المصري، أن القوات المسلحة لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على الأخطار والتهديدات.

وجرت الموافقة على إرسال عناصر من الجيش إلى خارج البلاد، في جلسة سرية حضرها 510 من أعضاء المجلس، كما شهدت حضور وزير شؤون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع.

وجاء هذا القرار بعد طلب مجلس النواب الليبي وتفويض القبائل الليبية الجيش المصري للتصدي للغزو التركي، في ظل تحشيد أنقرة عددا من الآليات المسلحة والمرتزقة السوريين للهجوم على سرت، وتجاهل دعوات المجتمع الدولي للحوار السياسي ووقف إطلاق النار.