أعربت الأمم المتحدة عن قلقها جراء موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات من الجيش لدعم خليفة حفتر في ليبيا.

جاء ذلك على لسان الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، وهو ما اعتبره بدوره بمثابة صب الزيت على النار.

كما شدد دوجاريك، على أنه من المحال اللجوء للحل العسكري في ليبيا، مؤكدا أهمية أن يكون هناك وقف فوري لإطلاق النار، في إطار بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا.

يأتي ذلك في ظل تجاهل الأمم المتحدة لما تقوم به تركيا من انتهاكات لحظر السلاح إلى ليبيا، وإرسال مرتزقة سوريين وعناصر من داعش للقتال ضد الجيش، بالإضافة إلى القوات التركية المتواجدة على الأراضي الليبية.

وكان مجلس النواب المصري قد وافق في وقت سابق على إرسال عناصر من القوات المسلحة للقتال خارج البلاد.

The post الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من إرسال قوات مصرية للقتال في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24