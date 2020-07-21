ليبيا الان

خبير علاقات دولية: مصر أسقطت أكذوبة «أردوغان» ليصبح مجرد «دمية» أمام العالم

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال جمال رائف، الخبير في العلاقات الدولية، إن “القاهرة استكملت خطواتها نحو دعم الاستقرار في ليبيا وصون أمنها القومي، من خلال التحصين بالشرعية والمشروعية، والتي تمثلت في حصولها على طلب من من البرلمان الليبي، ثم شرعية شعبية ممثلة في طلب شيوخ وأعيان القبائل الليبية عند زيارتهم الأخيرة للقاهرة، وأخيرا موافقة البرلمان المصري بإرسال قوات عسكرية للقتال بالخارج”.

وأضاف «رائف» في تصريح لـ”العين الإخبارية”  أن “ما فعلته مصر من امتلاك للحلول السياسية والأمنية معا، أسقط أكذوبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبات واضحا أمام العالم أنه فقط دمية تتحرك بخيوط قوى عالمية أكبر فيخرج متحدث الرئاسة التركية قبل ساعات من انعقاد جلسة هامة للبرلمان المصري متحدثا أن تركيا لا ترغب في التصعيد مع مصر”.

وربط الباحث السياسي بين الاتصال الذي أجراه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره المصري عبدالفتاح السيسي أمس، وبين تراجع أنقرة، قائلا: “من الواضح أن تركيا قد استغاثت بأمريكا والاستجابة الأمريكية تأتي عن قناعة بضرورة عدم تصعيد الصراع الليبي، لتجنب التورط في أزمة جديدة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية”.

وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس أن الرئيس الأمريكي ونظيره المصري أكدا ضرورة وقف التصعيد الفوري في ليبيا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، والتقدم في المفاوضات الاقتصادية والسياسية.

وتابع الخبير المصري، أن “البداية كانت مع إصدار البنتاجون لتقرير يتحدث عن نقل تركيا للمرتزقة السوريين إلى ليبيا ولكن الحماقة الأردوغانية لم تفهم الرسالة فاضطر ترامب للتدخل بشكل مباشر بعد أن أصبح الموقف التركي هشا وضعيفا”.

وأوضح «رائف» أن  “مصر وليبيا تحصنا في الوقوف معا أمام العدوان التركي بمظلات إقليمية ودولية مهمة، منها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، وتجمع الساحل والصحراء، حيث أن كل هذه الكيانات تدعم أي تدخل عسكري مصري من شأنه دعم ليبيا أمام أي عدوان خارجي”.

الوسوم

أردوغان خبير علاقات دولية دمية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • انا مصري وشايف انه قرار خاطئ التدخل العسكري في ليبيا وكان من الاولي للبطرمان المصري ان يجتمع ويعلن الغاء الاتفاقية مع اثيوبيا والتلويح بالقوة العسكرية ضد اثيوبيا او التفويض كما يحب السيسي هذه الكلمة دائما.
    التدخل في ليبيا لن يفيدني كمصري بل يؤجج الصراع لمصلحة السيسي واردوغان وانا كمواطن هدفع الثمن غلاء معيشة وضرائب وحملات دعائية لدعم الجيش وادفع عشان جيشك وكانه راح مثلا يحرر القدس او يرجع الجزر اللي اتباعت او يضرب اثيوبيا.
    تهريج وتكرار لمشكلة وازمة سيناء اللي بقالها سبع سنوات ارهاب وقتل وانتقام متبادل والاهالي دفعت الثمن.
    كل ده بسبب قرارات غير مسئولة و قطيع من الخرفان والنعاج تطبل وتؤيد وتفوض بلا عقل.
    مبدا السمع والطاعة مع الاسف في الصح والغلط.

    رد