ليبيا الان

فيديو مروع… هل هذه فعلا لحظة قصف الطيران المصري لمقاتلين في ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي

انتشر على صفحات مصرية عدة في موقع فيسبوك فيديو على أنه لتعرض مقاتل من قوات حكومة الوفاق الليبية للقصف من القوات الجوية المصرية.

لكن الفيديو لا علاقة له بليبيا، بل يعود تاريخ نشره إلى العام 2014 على أنه في سوريا، وفقا لبحث أجراه فريق تقصي صحة الاخبار التابع لوكالة فرانس برس.

يظهر في الفيديو رجل بلباس عسكري يحمل سلاحا ويردد مع رفاقه “شردناهم” وهو يضحك، قبل أن يتعرّض موقعه للقصف.

وجاء في المنشورات المرافقة للفيديو أنّ الرجل هو من مقاتلي حكومة الوفاق الوطني الليبيّة المدعومة من تركيا وقد تعرّض للقصف خلال احتفاله بضرب مدينة سرت الليبيّة حيث تتمركز قوات المشير خليفة حفتر المدعوم من القاهرة.

حظي هذا الفيديو بمئات المشاركات في موقع فيسبوك (2,1) بعد أن صدّت حكومة الوفاق الشهر الماضي هجومًا استمر لمدة عام شنته قوات حفتر التي حاولت الاستيلاء على طرابلس في شمال غرب البلاد.

والاثنين فوض مجلس النواب المصري (البرلمان)، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بـ”الحفاظ على الأمن القومي”، وإرسال قوات خارج الحدود بالاتجاه الغربي (ليبيا)، عقب جلسة سرية.

وفي 20 يونيو/ حزيران الماضي، ألمح الرئيس المصري، في كلمة متلفزة أمام قادة وجنود بمنطقة متاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده “مهمات عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك”، معتبرا أن أي “تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية”، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الليبية “إعلان حرب”.

ورفضت تركيا أي احتمال لوقف وشيك لإطلاق النار في ليبيا قائلة إن أي اتفاق يشمل خطوط القتال القائمة حاليا لن يفيد حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها أنقرة.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في مقابلة مع قناة “خبر ترك” التلفزيونية المملوكة للدولة، إنه لا بد لحكومة الوفاق الوطني من السيطرة على مدينة سرت الساحلية والقاعدة الجوية في الجفرة قبل أن توافق على وقف لإطلاق النار.

 

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موقع سبوتنيك الروسي

موقع سبوتنيك الروسي

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  • امسح مؤهرتك ياميبون تسمح لمين انت جبان كل وعدوك السابقة فشنك وعدت خوان باسقاط الاسد والصلاة فى المسجد الاول والنتيحة تشرد الملايين على الحدود التركية تستغلهم فى التسول من اوربا ووعدت خوان مصر بعودة مرسى للقصر فعاد للقبر وسجن مرشد الاخوان بملابس النسوان سبع سنين مع كبار الخرفان ورقم انفاق الملايين على قنوات مسعورة تحرض على الجيش المصرى لصالح اسيادك الصهاينة الا انه زاد قوة وتقدم فى التصنيف العالم على تركيا واسرائيل بفضل غباوتك وفى السودان سقط الاخوانى الحقير عمر البشير ولم يشفع له ان اهداك جزيرة سواكن فى البحر الاحمر استردها ااشعب السودانى فارادة الشعوب اقوى من حثالة المجتمعات الاخوانية ونرى الان انتفاضة شعبية فى تونسى ضد الفنكوشى الغبى مثلك وفى ليبيا من اليوم اصبحت المنطقة الخضراء شرق الخط الاحمر محمية باسود الجيش الوطنى والمصرى انسى واشرب من البحر ياغبى .

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