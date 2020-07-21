تونس والسعودية تبحثان تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث وزير الشؤون الخارجية التونسي نور الدين الريّ اليوم الثلاثاء مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي وجهات النظر بخصوص عدد من الملفات الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، ومنها بالخصوص تطورات الأوضاع في ليبيا.

وكان وزير الري جدد في تصريحات سابقة على موقف بلاده الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يضفي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة.