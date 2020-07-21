باشاغا: موافقة «النواب» المصري على نشر قوات خارج الحدود الغربية «إعلان حرب» على ليبيا

وصف المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، موافقة مجلس النواب المصري على نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية بأنها «إعلان حرب على ليبيا»، معتبرا أن أية قوات أجنبية داخل ليبيا «هي قوات معادية».

وقال باشاغا في تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» اليوم الثلاثاء، إن «موافقة مجلس النواب المصري بالأمس على نشر قوات قتالية خارج حدوده الغربية هو إعلان حرب على ليبيا، وخرق لميثاق الجامعة العربية، وانتهاك لميثاق الأمم المتحدة».

وأضاف المفوض باسم وزارة الداخلية «نعتبر أية قوات أجنبية داخل حدودنا هي قوات معادية، ونعلن بأننا لن نتردد في الدفاع عن سيادة أمتنا، وأمنها، وحريتها».

وفي تغريدة سابقة اليوم، حمَّل باشاغا، «الدول الداعمة» للقائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر «مسؤوليات ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا»، داعيًا إياها إلى التوقف عن دعمه و«الرهان على مشروع عسكري فاشل».

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وأعلن مجلس النواب المصري، في بيان رسمي، أمس الإثنين، موافقته بإجماع الأعضاء، على «إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الإستراتيجي الغربي للبلاد»، بهدف «الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات».

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