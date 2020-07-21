الاتحاد الأوروبي: الحل الوحيد للأزمة الليبية هو زيادة الجهود الجماعية نحو حل سياسي تفاوضي

طالب الاتحاد الأوروبى، “بوقف الصراع الليبي، لأنه يزيد من تفاقم المواجهة المباشرة بين الأطراف الليبية وستؤدي إلى مزيد من التصعيد”.

وأشار الاتحاد الأوروبى، مساء اليوم، في بيان حول أزمة ليبيا، إلى أن ‘الحل الوحيد المسؤول لمصلحة ليبيا والليبيين والمنطقة بأسرها هي زيادة الجهود الجماعية نحو حل سياسي تفاوضي”.

ولفت البيان، إلى ضرورة “اتخاذ التزامات قوية في إطار عملية برلين بقيادة الأمم المتحدة بشأن ليبيا’، مستطردا: “لقد حان الوقت لترجمتها إلى إجراءات ملموسة ووقف التدخل الأجنبى فى ليبيا”.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “سيستمر في التواصل مع جميع أصحاب المصلحة الدوليين والإقليميين والليبيين لتشجيعهم على العودة إلى روح التوافق في برلين وإلى المفاوضات السياسية التى ينبغى أن تمهد الطريق لانتقال بقيادة ليبية وهو الخيار الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام للشعب الليبي”.