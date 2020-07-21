«الجازوي»: النظام المصري يخشى من ديمقراطيتنا في ليبيا

قال عضو مجلس النواب المنشق، سعد الجازوي، الثلاثاء، إنه: “من المفترض أن يكون لمجلس النواب المصري رؤية أشمل من “القيادة السياسية” في مراعاة حق الجوار، إلا أن المؤسسة التشريعية في الأنظمة الشمولية والعسكرية “صورة بدون محتوى” على حد قوله

ورأى الجازوي، في تصريحات صحفية، أن: “قرار البرلمان المصري تفويض السيسي لإرسال قوات خارج بلاده هو من أجل إرجاع الأوضاع في ليبيا إلى المربع الأول، وذلك من خلال دعم فصيل معين لحكم البلاد، وقد ظهر ذلك جليًّا عبر دعمهم لمليشيات حفتر في انقلابه على الحكومة الشرعية في طرابلس” على حد زعمه.

وواصل “الجازوي”: “أن النظام المصري يخشى أن يكون في ليبيا حكم مدني ديمقراطي قد يكون أنموذجا للشعوب الباحثة عن الديمقراطية في المنطقة” على حد قوله.