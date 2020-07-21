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«الجازوي»: النظام المصري يخشى من ديمقراطيتنا في ليبيا

تم النشر منذُ 60 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال عضو مجلس النواب المنشق، سعد الجازوي، الثلاثاء، إنه: “من المفترض أن يكون لمجلس النواب المصري رؤية أشمل من “القيادة السياسية” في مراعاة حق الجوار، إلا أن المؤسسة التشريعية في الأنظمة الشمولية والعسكرية “صورة بدون محتوى” على حد قوله

ورأى الجازوي، في تصريحات صحفية، أن: “قرار البرلمان المصري تفويض السيسي لإرسال قوات خارج بلاده هو من أجل إرجاع الأوضاع في ليبيا إلى المربع الأول، وذلك من خلال دعم فصيل معين لحكم البلاد، وقد ظهر ذلك جليًّا عبر دعمهم لمليشيات حفتر في انقلابه على الحكومة الشرعية في طرابلس” على حد زعمه.

وواصل “الجازوي”: “أن النظام المصري يخشى أن يكون في ليبيا حكم مدني ديمقراطي قد يكون أنموذجا للشعوب الباحثة عن الديمقراطية في المنطقة” على حد قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • يا جازوى بارك الله فيك على اعلان هده الحقيقة وهى خوف مصر ورئيسها الذى خدع الشعب المصرى وافتعل برلمان خولات ينفد جميع ما يمليه من اوامر تمكنه من حكم مصر بالقوة والاغتيال والسجن والسحل ونقل مرضه العقلى بالاستقراد بالسلطه فى مصر بخلق نمودج جسم مريض عقليا يحكم ليبيا يدعى حفرة التر ووجد ضالته فى شوية خولات يدفعون له الدولار لهدم ديموفراطية الحرة ليبيا ونسوا انهم بدون خلق نهائيا حيث يزنون مع بناتهم (اعود بالله) ولعلك سمعت لمادا هربت جوزة احد امرائهم من دولية العاهرات الامارات عندما وجدت ابو بناتها يزنى بهم ولهدا هربت هى وبناتها الى بريطانيا واتحدى ما يسمى الملك عبدالله التانى مادا حصل لأخته وبناتها فى دويله العهر الامارات ودير روحه راجل وملك وللتسر على فضيحته تلك وقف مع الندل حفرة التر لانه يعلم بمجرد استقرار ليبيا سيتعرى من يحكم البلاد العربيه … سيتعرون جميعا حتى من ورقة التوت ولهدا ستضهر مدى وساخة وقدارة فتحات شروجهم وستبقى ينخرها الدود الى يوم القيامة بأدن الله….
    كلمة اخيرة اتمنى من بقية اعضاء ورئيس البرلمان على الاقل بطرابلس ان يشركوك الغيرة على هدا الوطن وفضح دكتاتور مصر الخول واعضاء برلمانه الخولة جميعا ايضا ….

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