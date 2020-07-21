«غيث»: لا قدرة لمصر على نشر قوات عسكرية في ليبيا

زعم عضو مجلس النواب المنشق، عمر غيث، الثلاثاء، أن قرار البرلمان المصري تفويض الرئيس المصري لإرسال قوات خارج مصر ـ حبرٌ على ورق، مؤكدا أن لا قدرة لمصر على نشر قوات عسكرية داخل ليبيا.

وطالب غيث، في تصريحات صحفية، حكومة الوفاق بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لأي تهديدات خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساس بسيادة الدولة الليبية، دون استهانة بها، مؤكدًا حق الحكومة الشرعية في المشاركة مع أي دولة لصد أي تدخل في سيادة أرضيها، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء، أكدا عدم وجود بديل للمفاوضات لتسوية الوضع في ليبيا.