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«غيث»: لا قدرة لمصر على نشر قوات عسكرية في ليبيا

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم عضو مجلس النواب المنشق، عمر غيث، الثلاثاء، أن قرار البرلمان المصري تفويض الرئيس المصري لإرسال قوات خارج مصر ـ حبرٌ على ورق، مؤكدا أن لا قدرة لمصر على نشر قوات عسكرية داخل ليبيا.

وطالب غيث، في تصريحات صحفية، حكومة الوفاق بالإسراع في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة لأي تهديدات خارجية بالتدخل في الشؤون الداخلية والمساس بسيادة الدولة الليبية، دون استهانة بها، مؤكدًا حق الحكومة الشرعية في المشاركة مع أي دولة لصد أي تدخل في سيادة أرضيها، على حد قوله.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره المصري سامح شكري، الثلاثاء، أكدا عدم وجود بديل للمفاوضات لتسوية الوضع في ليبيا.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • واضح رعب الاخوان والهزيان خوفا من فرار الاتراك وتركهم فريسة للجيش المصرى فاردوغان جبان وهدفه من دخول ليبيا كما قال محللين من الحزب الحاكم الضغط لتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود
    اما هذا المتخلف العقلى فيقلب الامور فقدرة مصر على ارسال قوات الى ارض المعركة خلال 24 ساعة تنقل مائة الف جندى والاف الدبابات والمدرعات برا وبامان تام واسناد جوى وبحرا بينما يحتاج اردوغان لسنة كاملة لنقل قوة مماثلة وبتكاليف ضخمة ويتم تدمير معظمها بحرا وجوا فمن يتكلم فى الامور العسكرية من المقربين لاردوغان يعرفون ذلك اما هزيان الخوان فلا قيمة له وقالوه قبل فض رابعة واحضروا اكفان على المنصة وهربوا مع اقتحام الشرطة وانتهى الفض خلال ساعات قليلة واخطأت الشرطة يومها بعدم اعتقالهم

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  • شرعية دى تبقى امك يا شاذ يا ابن المبيونة
    طبعا انت مرعوب و شاخخ على نفسك….غير الحفاضة..اللى انت لابسها يا مخلفات خيم جهاد النكاح….

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  • ولاحتى نشر خاششقى فى اسطنبول فى المكان المجهول باسطنبول يامهبول !!

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  • ياغيث اغث امك هناك بتتناك من الاتراك ومستنياك وراك اباك منحى سرواله ومجهز الحمرا ببنكيف من الزب الحلبى بعد وصف امك له حاجة تغيظ باغيث امك غير قادرة على نشر ملابسها !!

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  • أستغرب كيف وصل هذا المعتوه لهذا المنصب…قمه في الغباء وعدم الدراية بالواقع…مصر عندها حدود أرضية وبحرية مع ليبيا يا راس الحمار…يعني دخولها سهل للغاية بعكس وضع ولي نعمتك خليفة الشواذ والعاهرات.

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  • يبدوا ان هذا البغل ساقط فى الجغرافيا ومتصور ان مصر بعيدة عن ليبيا فى الهنولو وان تركيا من دول الجوار وبحكم انى عشت فى طرابلس وكنت اقوم بعمل اختبار لمن يريد دخول مركز بيان جربة زمان امام قصر باب العزيزية من ناحية معسكر المنار وكنت اجد طالب معاه اعدادية واطلب منه كتابة اسم الجماهرية بالكامل فاجد املائية عديدة وفى الحساب كسر اعتيادى بسيط ربع زائد واحد ونصف يغلطوا فيها واول ما اضيف كلمة دبنار للكسر بجاوب على طول فهم تجار فى سوق ابوسليم وكان عندى طالب طول وعرض مثل هذا البغل وتصورت انه محترم امه اسبانية ويرتدى بدلة كاملة ووجدته مثل الاطفال يستحق الضرب فلا تنخدعوا فى حجم الجثة فااجسام البغال واحلام العصافير

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  • الى الاخ منعم هو ليس منصب بل امعة اخوانية رشحوه وصرفوا عليه من اموال فطرائيل حتى يكون بغبغان يردد اى خزعبلات للاخوان ومتعة انك تتحاور مباشرة مع اى اخوانى اول مايتكلم يكذب ويقول انا لست اخوانى واول مااتكلم عن جرائمهم فى رابعة يظهر على حقيقته وواحد منهم يوم فض رابعة يقول لى اكذوبة مضحكة ان السيسى امه يهودية فقلت له خلاص يعدموا من جاء به للمنصب ففكر فترة ثم انصرف غاضبا لانه فهم انى اقصد اعدام مرسى !!

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