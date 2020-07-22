«أوغلو»: الحل العسكري يودي إلى الهزيمة في ليبيا.. ونحن من دعاة الحل السياسي

خيمت الأزمة الليبية على جانب كبير من المباحثات التي أجرها رئيس النيجر، محمد إيسوفو، مع وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو، خلال لقائهما الثلاثاء، في النيجر.

وقال أوغلو، في تصريحات للصحفيين عقب لقائه مع إيسوفو، نقلتها صحيفة “yenihaberden” التركية، إن الأزمة الليبية تؤثر على جميع دول الجوار والبلدان الساحلية والنيجر.

وزعم أوغلو، أن الحل الوحيد في ليبيا هو سياسي، مشيرا إلى أن الهزيمة كانت مصير كل من فضّل الحل العسكري.

وأضاف أن الذين فضلوا الحل العسكري حتى الآن هزموا في ساحات القتال، ولم يتمكنوا من تحقيق النجاح، ولن يتمكنوا، متابعا:” تبادلنا مع وزير الخارجية النيجيري جملة من القضايا الإقليمية وخاصة القضية الليبية”، مدعيا أن الحل الوحيد فيها سياسي”.

وواصل: “تركيا طالما أكدت الحل السياسي في ليبيا، وأنه لا طريق آخر للخروج من هذه الأزمة، وجميع السبل الأخرى لن تحقق نتائج لأحد”، لافتًا إلى أنه سيواصل مناقشة الأمور المتعلقة بالأزمة الليبية بمزيد من التفاصيل، مع نظيره وزير خارجية النيجر، كالا أنكورو.