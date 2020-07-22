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متجاهلاً الوجود التركي.. «بوفايد»: أطماع مصر في ليبيا ليست خفية بل معلنة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

هاجم عضو مجلس الدولة الاستشاري، إدريس بوفايد، مصر، واتهمها بوجود أطماع لديها في ثروات ليبيا، على حد زعمه.

مزاعم “بوفايد” أدلى بها في مداخلة هاتفية مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لحزب العدالة والبناء التابع لتنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الثلاثاء، حيث قال: “للأسف الشديد أطماع مصر ليست خفية بل معلنة من المسؤولين ومن الإعلام المصري وحتى من خلال تصريحات السيسي” على حد زعمه.

تصريحات “بوفايد” جاءت في أعقاب موافقة مجلس النواب المصري على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي في إرسال قوات عسكرية مصرية في مهمات خارج الحدود قبل أيام.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليق

  • ياخين بلدك ياعميل مصر لو طمعانا في ليبيا هتقسم التورته مع الاتراك وهتاخد النصيب الأكبر ياكلب ياخاين للأسف كتير من المصريين حبهم لليبيا اكتر من امثالك يا كذاب

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