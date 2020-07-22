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«الثني» يكلف عز الدين الفالح بمهام الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية

تم النشر منذُ 8 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كلف عبدالله الثني، رئيس الحكومة الليبية، عزالدين التواتي المبروك الفالح بتولي مهمام الناطق الرسمي باسم الحكومة الليبية.

وبحسب القرار رقم 98 لسنة 2020 بشأن تكليف المهمام، والذي نشرته الحكومة الليبية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، فإن عز الدين التواني، تم تكليفه من قبل رئيس الحكومة عبدالثني، بتولي مهام الناطق الرسمي باسم حكومته.

ونص المادة الثانية، على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وفي أواخر شهر مارس الماضي، قرر رئيس الحكومة الليبية، إعفاء رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، حاتم العريبي، من مهامه كناطق رسمي باسم الحكومة الليبية.

وبحسب القرار الرسمي، فإن قرار الإعفاء جاء بناء على طلب استقالة تقدم به العريبي من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى مجلس وزراء الحكومة.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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