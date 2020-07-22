العرب اللندنية: مخاوف لأهالي سرت من عودة المجموعات المسلحة للمدينة

نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا للصحافية الأميركية والكاتبة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط ليندسي سنيل ترصد من خلاله شهادات لبعض سكان مدينة سرت ولقاءات مع عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا

وكشف المقال عن مخاوف سكان مدينة سرت من عودة المجاميع المسلحة للسيطرة على المدينة في حال تقدم قوات الوفاق إليها مشيرة إلى أن السكان قد أدلوا بشهادات تفيد باستقرار الوضع الأمني في المدينة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني عليها.

وتطرق التقرير لعدد من اللقاءات مع المرتزقة السوريين الذين عبروا عن مخاوفهم من التقدم نحو سرت، حيث قوبلوا بـ “وابل” من القذائف عن محاولاتهم السابقة لاقتحام المدينة، كما عبروا عن تذمرهم من تأخر صرف رواتبهم عدا عن كونها لم تصرف كاملة، والتي قالوا إنها بلغت 2000 دولار أميركي عن كل شهر.

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