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العرب اللندنية: مخاوف لأهالي سرت من عودة المجموعات المسلحة للمدينة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت صحيفة العرب اللندنية تقريرا للصحافية الأميركية والكاتبة المتخصصة بشؤون الشرق الأوسط ليندسي سنيل ترصد من خلاله شهادات لبعض سكان مدينة سرت ولقاءات مع عدد من المرتزقة السوريين في ليبيا

وكشف المقال عن مخاوف سكان مدينة سرت من عودة المجاميع المسلحة للسيطرة على المدينة في حال تقدم قوات الوفاق إليها مشيرة إلى أن السكان قد أدلوا بشهادات تفيد باستقرار الوضع الأمني في المدينة بعد سيطرة قوات الجيش الوطني عليها.

وتطرق التقرير لعدد من اللقاءات مع المرتزقة السوريين الذين عبروا عن مخاوفهم من التقدم نحو سرت، حيث قوبلوا بـ “وابل” من القذائف عن محاولاتهم السابقة لاقتحام المدينة، كما عبروا عن تذمرهم من تأخر صرف رواتبهم عدا عن كونها لم تصرف كاملة، والتي قالوا إنها بلغت 2000 دولار أميركي عن كل شهر.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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