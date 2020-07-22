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«دردور»: مصر من نفذت الاغتيالات في المنطقة الشرقية عن طريق ضابط مخابراتها «العشماوي»

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم فرج دردور، والذي تقدمه قنوات “الإخوان” بوصفه “محلل سياسي وباحث”، أن ضابط مخابرات مصري، يدعى “العشماوي” قام بتنفيذ عمليات اغتيال في المنطقة الشرقية.

وادعى «دردور»، على حسابه بـ “فيسبوك”، قائلا: “اتضح الآن أن سبب التمرد في المنطقة الشرقية على سلطة العاصمة، هي مصر التي نفذت الاغتيالات هناك عن طريق ضابط مخابراتها العشماوي”.

وكان «دردور»، قد زعم في تصريح سابق أن مليشيات الوفاق والمرتزقة السوريين الموالين لتركيا “سيقومون بالاستيلاء على منطقة سيدي براني المصرية ليتم تحويلها إلى إدلب ثانية”.

وادعى «دردور»، أن “ما يقوم به المحللون المصريون وعبيدهم الليبيين من تحليل حول معركة سرت الفاصلة، هو نفسه عندما كانوا يحللون حول الوطية وطرابلس وترهونة”، مردفًا “ثم في وقت لاحق سيحللون بأن مصر ستسترد سيدي براني من سيطرتنا والتي سنجعل منها ادلب ثانية، ننصب فيها خيم الخونة عملاء الموساد النازحين من ليبيا، فهناك يسهل عليهم التواصل مع السفارة الاسرائيلية في مصر، بدلا من مشقة السفر إلى الأردن للالتقاء بالموساد هناك”.

وواصل مزاعمه؛ قائلًا: “جاهزون لتكسير أنف السيسي في سرت، ولنتركه لاثيوبيا كي تجهز عليه ركلا وتمريغا”.

وكان «دردور» قد صرح في وقت سابق: “التعاون مع تركيا ليس حديث بل قديم، وهو مستمر وموجود في المنطقة الشرقية، ولم تفرض علينا فائز السراج رئيساً، بل جاءت لتدريب الجيش ودعم الحكومة الشرعية، والتجهيز للانتخابات”، على حد قوله.

وأوضح: “حكومة الوفاق خاضت معركة صعبة في طرابلس وانتصرت فيها على كل الدول الداعمة لحفتر، أما بالنسبة لسرت فهي مسألة وقت فقط، وجهزنا كل شيء، لتحرير سرت وما بعد سرت خلال أيام قليلة”، وفق تعبيره.

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الاغتيالات العشماوي المنطقة الشرقية دردور

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا حتى الاطفال يسخروا من غباوته فالمجرم عشماوى اخوانى مفصول من الجيش ومعروف فكره الارهابى المبنى على خزعبلات سيد قطب التى يؤمن بها كل الاخوان

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  • والجيش المصرى جعله يقتل جنود الجيش المصرى فى الفرافرة وغيرها انت عقلك مركبين فيه ايه صرصور ولاجرذ دور على دار المجانين تعالجك يامهبول

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  • امثال هذا الدردور المهبول سيعتمد عليه الدجال الاعور ليقنع الناس انه اله رغم انه اعور اصلا ولايستطيع ان يصلح نفسه اولا كذلك هذا الدردور غبى غباء يكفى اهل الارض ومثير للسخرية بهبله وعبطه مش غريبة على الاخوان الذين صدقوا ان السيسى اخوانى !!!

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  • متخلف عقليا فلدى الجيش الوطنى ملف بكل من تورط فى قتل جنود للجيش الوطنى فى كل مكان ولن يفلتوا من العقاب واخرهم من قتلوا الجرحى فى مستشفى غريان وبراك الشط واولهم السراج وباشاغا

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