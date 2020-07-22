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الحليق: ندعم الجيشين الليبي والمصري في مواجهة أطماع أردوغان في ثروات بلادنا

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد نائب رئيس المجلس الأعلى للقبائل الليبية الشيخ السنوسي الحليق أن الشعب وقبائله يدعم الجيشين الليبي والمصري للدفاع عن بلادنا والوقوف أمام أطماع الرئيس التركي رجب أردوغان في ثرواتنا.

الحليق وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية “ شدد على أن الليبيين لا يدعون للحرب ولكن تحكيم العقول والحوار لتجنب البلاد ويلات الحروب والتمزق.

وأعرب عن رفضه أن تكون ليبيا ساحة للقتال، مردفاً:”ولكن إذا أجبروا على القتال والحرب فنحن لها وسوف ندافع عن وطننا بكل ما نملك من قوة”.

ودعا إلى تفعيل المسار العسكري من مخرجات مؤتمر برلين واستئناف الحوار 5+5 من التفاوض وتقديم التنازلات من كل الأطراف قبل أن تدخل البلاد في حروب طويلة.

وتابع حديثه:” إذا حاولت مليشيات حكومة الوفاق غير الدستورية المدعومة من تركيا وقطر التقدم إلى مدينتي سرت والجفرة فلن نقف مكتوفي الأيدي بل سيحارب كلنا كبارا وصغارا حتى ندحرهم”.

نائب رئيس المجلس طالب جامعة الدول العربية باتخاذ موقف موحد وليس مجرد بيانات تنديد فقط لأن هذه قضية عربية وليست قضية ليبية مصرية وهذا ما نص عليه اتفاق عام 54 للدفاع العربي المشترك.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • لكى تعرف غلاوة الشعب والجيش الليبى على شعب وجيش مصر هو الموافقة بالاجماع على ارسال خير اجناد الارض لطرد مجرم الحرب التركى المغولى وتتحمل مصر كلفة الحرب بينما رفضت ارسال قوات لليمن رغم الاغراءات المالية من السعودية وزعلها من رفض مصر فجيش مصر ليس للبيع مثل جيش الدعارة التركى فى قطر مجرد مرتزقة من اجل المال وحماية كلب قطر القذر من غضب الشعب القطرى الشقيق المحروم من ابسط حقوقه فى الحرية والديمقراطية فى ظل نظام انقلابى ابا عن جد اما فى ليبيا فواجب مصر رد الجميل للشعب الليبى الذى وقف مع مصر فى حرب اكتوبر المجيدة واليوم نحارب معا المغول الاتراك ابحث فى اى قاموس عربى عربى عن معنى كلمة اتراك ستجدها جمع من المغول .فالمغول تاريخهم اسود دموى ولم يوقف مذابحهم الا مصر واليوم هلاك هولاكوا اردوغان على يد الجيش المصرى

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