ليبيا الان

الشاطر: مصر تتربص بنا لابتلاعنا «على عينك يا تاجر»

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، «خيبة أمله» من مصر، بعد قرار برلمانها الأخير بتفويض القيادة بها بإرسال عناصر من القوات المسلحة المصرية لمهام قتالية خارج الحدود حماية لأمنها القومي، قائلا: “ما كانش العشم”.

وقال الشاطر، في تدوينة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “يؤلمك كثيرا خسارة شقيق اعتقدت بانه سندا لك. فإذا به يتربص لـ«ابتلاعك» ولا يدخر جهدا في ذلك وعلى عينك يا تاجر”.

يأتي ذلك في أعقاب موافقة البرلمان المصري على إرسال قوات مصرية لخارج حدودها الغربية «ليبيا»، حماية لأمنها القومي، وللقضاء على الخطر الذي يتهددها من قبل المليشيات المسلحة والغزاة الأتراك حال تجاوز الخط الأحمر، الذي وضعه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «سرت – الجفرة»، مهددا بالتدخل الفوري حال محاولة تجاوزه.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • مصر ليست شقيقة لامثالك من الاشقياء فانتم تنظيم ارهابى طبقا للقانون المصرى وعندما تصل القوات المصرية عندك سياخذوك من قفاك لتكون صحبة خيرت الشاطر والمرشد العام بديع وتهيص معاه كااخوان مثليين

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